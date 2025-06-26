Bakan Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) mezunlarına, "Mesleğinizi yaparken insanları sevin, empati kurun ve zevk alın. Bir insana iyilik yaptığınızda onun size bakışının değeri başka hiçbir şeyde olamaz. Bunu eğer hissederseniz, gerçekten sağlık hizmeti sunan mesleklerin hazzını ve mutluluğunu yaşarsınız." diye seslendi.

SBÜ Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Memişoğlu, bu günlerin insan hayatında çok özel ve önemli günler olduğunu belirterek, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Sağlık bilimlerinden mezun olanların insanlığa hizmet için edinilmiş mesleklere sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Esasında direkt insana, insanlığa hizmet, karşısındakinin derdine derman olmak için yetiştirildiniz. Onun için bir ağabey, hoca, yönetici olarak size tavsiyem; mesleğinizi yaparken insanları sevin, empati kurun ve zevk alın. Bir insana iyilik yaptığınızda onun size bakışının değeri başka hiçbir şeyde olamaz. Bunu eğer hissederseniz, gerçekten sağlık hizmeti sunan mesleklerin hazzını ve mutluluğunu yaşarsınız. Hayatınız boyunca da mutlu olursunuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda sağlık alanında büyük gelişim gösterdiğini dile getiren Memişoğlu, bugün Türkiye'nin ulaşılabilir, ücretsiz ve teknolojik olarak da gelişmiş sağlık hizmetini sadece kendi ülkesine değil, dost ve gelişmiş diye tabir edilen ülkelere de sunar hale geldiğini söyledi.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün 1.5 milyon insanımız Türkiye'de gece gündüz bu hizmeti sunuyor ve insanları mutlu ediyor. Ancak artık Türkiye sadece sağlık hizmeti sunmuyor, bugün sağlık bilgisini üretmek, sağlık teknolojisi üretmek ve aynı zamanda dünyada bu konularda lider olmak durumundadır. Bizler bu konuda çaba harcıyoruz ama bunu başaracak ve dünyaya ispat edecek olanlar mezun arkadaşlarımızdır. Sadece bilgi de üretmek yetmez. Bu bilgiyi teknolojisiyle ürün haline getirip dünyaya marka halinde ulaştırmamız gerekir."

Memişoğlu'na konuşmasının ardından SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üzerinde Kanuni Sultan Süleyman'ın Muhibbi mahlasıyla yazdığı şiirinden "Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" dizelerinin ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane silüetinin yer aldığı hat levha hediye etti.

8 bine yakın mezun verdi

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Aydın ise bugün yalnızca bir mezuniyet töreni düzenlemediklerini, tarihe not düşecek özel bir anı, mesleğe adanmışlığa şahitlik edilen bir günü yaşadıklarını dile getirdi.

Bu yıl itibarıyla üniversitenin 8 bine yakın mezun verdiğini aktaran Aydın, "Bunların içerisinde Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 271 kahraman evladımızı mezun ediyoruz. Ordumuzun nam hesabına yetiştirdiğimiz yiğitlerin de geleceği ve bu ülkeye olan görevleri aydınlık içinde olsun. Onlar sadece bir diplomayla değil, aynı zamanda bir yemine, sancağa ve bir millete hizmet etme idealiyle mezun oluyorlar." diye konuştu.

Üniversite bünyesinde 25 bin öğrenciden 1202'sinin askeri öğrenci olduğu bilgisini veren Aydın, SBÜ'nün yurt dışından 2 bin öğrenciye eğitim verdiğini kaydetti.

Aydın, üniversitenin tarihi misyonuna da dikkati çekerek, Çanakkale'den 15 Temmuz'a uzanan hekimlik kahramanlıkları ile Kovid-19 pandemisinde ve 6 Şubat depremlerinde gösterilen fedakarlıkların, SBÜ'nün taşıdığı değerlerin temelini oluşturduğunu ifade etti.

SBÜ'nün yurt içi ve dışında sağlık alanında insan kaynağı yetiştirdiğini anlatan Aydın, Adriyatik'ten Çin'e 9 ülkede 2 binden fazla sağlıkçının üniversitelerinden mezun olduğunu kaydetti.

TSK'nın sağlık personeli ihtiyacını karşılıyor

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da SBÜ'nün kendi üniversiteleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hekim, acil tıp teknikeri, diş hekimi, eczacı gibi sağlık personeli ihtiyacını karşıladığını söyledi. Şu anda 1200'ün üzerinde öğrencinin SBÜ'de okuduğunu ifade eden Afyoncu, gelecek yıl da sınav sonucuyla 395 kişinin TSK adına okuyacağını bildirdi.

Depremde hayatını kaybeden öğrenciler unutulmadı

Törende, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden 6 öğrenciden Mehmet Ali Caner ve Pelin Genç'in ailelerine Rektör Aydın tarafından anı belgesi verildi.

Törene eşi Hatice Caner ile katılan Tamer Caner, gazetecilere, Eczacılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi oğulları Mehmet Ali'nin depremde arkadaşlarını ziyarete gittiği Antakya'da vefat ettiğini söyledi.

Yaşasaydı bugün oğullarının da mezun olacağını dile getiren Caner, "Ama mezun olamadı. Mezun olan arkadaşları adına seviniyoruz. Kalbimiz buruk. Allah hiç kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Bin bir emekle yetiştirdik, büyüttük. Mehmet Ali, başarılı bir çocuktu. Merhametliydi, tüm insanlara yardımcı olmaya çalışırdı. Dönem arkadaşlarının hepsi cenazeye katıldılar. Karacaahmet Mezarlığı'nda defnettik kendisini. Buraya, okuluna da yakın. İnşallah bizleri burada görüyordur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahne önünde toplanan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.