Bakan Memişoğlu'ndan Kırşehir'de Sağlık Vurgusu

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta olabilecek illegaliteler, yanlış uygulamalarla ilgili gerekli tedbirleri de her zaman aldığımız gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Biz sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz. Bunu sürdürmek ve daha iyi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli programlar kapsamında Kırşehir'e geldi. Burada Kırşehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Memişoğlu, daha sonra Kırşehir'de yaklaşık yüzde 70'i tamamlanan yeni hastane inşaatını gezerek, çalışmalara bilgi aldı. Burada açıklama yapan Bakan Memişoğlu, "Kırşehir sağlıkla ilgili çok iyi yerlerde. Daha da iyi olacak inşallah. Bugün burada Yeni Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nin inşaatındayız. 400 yataklı ve önümüzdeki sene sonuna doğru hizmete sunacağımız hastanemizin inşaatını ziyaret ettik. İnşallah burada da hizmetimizi en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Kırşehir merkezinde şu anda faaliyette bulunan hastanemizde de sağlık hizmetlerini sürdürür halde tutacağız. Gerçekten burayı sağlıkla ilgili önemli merkezlerden biri haline getireceğiz. Onun yanında özellikle temel sağlık hizmetleri birinci basamak sağlık hizmetlerini de Kırşehir'de daha geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'YETKİSİZ SAĞLIK HİZMETLERİNİ SUNAN ARKADAŞLARI ENGELLEYECEĞİZ'

Sağlık alanında yapılan büyük gelişimi daha da iyi hale getirmek için çabaladıklarını aktaran Bakan Memişoğlu, "Şimdiye kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız sağlıkta büyük gelişimi daha da iyi hale getirmek için çabalıyoruz. İyi niyetle çalışıyoruz. Sonucunda iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii ki sağlıkta yapılacak çok şey var. Özellikle koruyucu sağlığı önemsiyoruz. Bunun yanında yetkisiz sağlık hizmetlerini sunan arkadaşları engelleyeceğiz. Bu aşamalardan sonra özellikle sağlıkta olabilecek illegaliteler, yanlış uygulamalarla ilgili gerekli tedbirleri de her zaman aldığımız gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Biz sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesiyiz. Bunu sürdürmek ve daha iyi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

'SAĞLIKTA ULAŞILABİLİRLİĞİ DAHA İYİ HALE GETİRECEĞİZ'

Bakan Memişoğlu, sağlık turizmi konusuna da değinerek, "Dünyadaki diğer ülkelerden gelecek insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz. Bununla ilgili eleştirilme fırsatı verecek illegalitelere, yanlış uygulamalara da bu konuda izin vermeyeceğimizin bütün kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Biz Türkiye olarak, son 20 senede yaptığımız sağlıkta gelişimi ve ulaşılabilirliği daha iyi hale getireceğiz. Bunun yanında da sağlık bilgisini üretir, sağlık teknolojisini üreten aynı zamanda çevresindeki bütün ülkelere de bu konuda destek veren bir sağlık bilgisi ülkesi olacağız. İnşallah bu hedeflerimizi de başarırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun çizdiği yolda ilerliyoruz. Daha da iyi olacağız" dedi.