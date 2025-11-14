Bakan Memişoğlu'ndan Şehit Pilota Başsağlığı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başımız sağ olsun."