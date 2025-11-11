Bakan Memişoğlu, gazilerle fidan dikti / Haber eklendi

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde gazilerle birlikte fidan dikti.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 'RTÜK Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Düzenlenen törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in yanı sıra Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu ve hastanede tedavi gören gaziler katıldı. Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerini iyi yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Her bir ağaç candır, canlıdır. O cana iyi bakmamız, onu daha artırmamız, hem bizim açımızdan, insanlık açısından hem sağlık açısından hem de bu vatanı paylaştığımız diğer canlılardan biri olan bu ağaçları iyi bakıp, onları korumamız, artırmamız gerekir. Bu kadar güzel bir vatanın yeşil kalması, yeşilliği kaybetmemesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Çevremize dikkat etmemiz lazım. Ne kadar çok çevremiz yeşil olursa ne kadar spor alanları olursa ne kadar bağımlılıktan uzak kalırsak, bedenimiz, sağlığımız o kadar yerinde olacaktır. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda en önemli mottomuz korumak; bedenimizi korumak, sağlığımızı korumak. Her ağacın canlı olduğunu unutmayın. Her yeşilin canlı olduğunu unutmayın. Bazen hayvanları seviyoruz çok, onları canlı kabul ediyoruz; ama aynı zamanda bitkiler de canlı. Onlar da sevgiyle büyür. Onlar da sevilerek büyür, yeşerir ve mutlu olurlar. Bunu toplumun unutmaması lazım. Sadece ağaç olarak bakmamamız lazım. Onlara bir canlı olarak bakmamız lazım. Onlar sonuçta bu dünyayı onlarla paylaşıyoruz. Onlara iyi bakmamız gerekiyor. İnsanoğlu olarak, Allah'ın yarattığı en önemli canlı olarak biz de onlara bir vefa, bir vebal borcumuz var diğer canlılara. Onun için onlara iyi bakacağız, onları yeşerteceğiz, hayvanları koruyacağız, aynı zamanda da bedenimizi sağlıklı kalmak için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

'HER FİDAN GAZİLERİMİZİN MÜCADELESİNİ HATIRLATACAKTIR'

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş de gaziler adına ağaç dikimi ve künyeleme etkinliği ile geleceğe nefes olmak için bir arada olduklarını belirterek, "Bu anlamlı buluşma Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yeşil Vatan seferberliğinin bir parçasıdır. Diktiğimiz her fidan milletimizin minnet duygusunun yeşeren bir sembolü, vatan sevgisinin ve fedakarlığın kök saldığı bu topraklara milletimizin bir nişanesi olacaktır. Yetişen her fidan bizlere gazilerimizin onurlu mücadelesini ve ülkeye duyduğumuz derin sevgiyi hatırlatacaktır. Her birinin gölgesi şehitlerimizin aziz hatırasını, gövdesi milletimizin birliğini temsil edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından hastanenin bahçesinde, 'RTÜK Hatıra Ormanı' olarak isimlendirilen alana 81 adet fidan dikildi. Fidan dikiminin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, tedavi gören gazilerle sohbet etti. Bakan Memişoğlu ve RTÜK Başkanı Daniş, daha sonra hastanede bulunan basketbol sahasında gazilerle birlikte basketbol oynadı.