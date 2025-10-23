Bakan Memişoğlu: Sigarasız Türkiye Hedefliyoruz

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 6'ncı İstanbul İnisiyatifi Zirvesine katıldı. Programda konuşan Bakan Memişoğlu, "Bu merkez alkol, madde, tütün, kumar ve ekran bağımlılığıyla mücadelede rehabilite edici hizmetleri tek çatı altında buluşturan bir modeldir. Sadece tıbbi tedaviyi değil, mesleki yönlendirmeyi ve topluma yeniden kazandırmayı hedefliyoruz. Amacımız, sadece tedavi sunmak değil aynı zamanda topluma yeniden kazandıran, güvenli ve destekleyici bir yaşam alanı oluşturmaktır. Arzumuz sigarasız bir Türkiye'ye ulaşmak" dedi.

İstanbul İnisiyatifi Zirvesi'nin 6'ncısı Fatih'teki Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirveye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ve 24 ülkeden 37 temsilci katıldı. İki gün sürecek olan zirvenin ilk günü, küresel ölçekte artan uyuşturucu tehditleri, gençler arasında madde kullanımı, sentetik maddelerin yükselişi ve önleme politikalarında 2026 ve gelecek yıllar için planlamalar gibi başlıklara odaklanıldı.

'HASTALANMADAN İNSANLARI KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ'

Bakan Kemal Memişoğlu, " Türkiye'de bir ilk olacak ama dünyaya da örnek olacak Sancaktepe'de Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin dirayeti ve liderliğinde Sağlıklı Yaşam Köyü projemiz 2026 Ocak ayında milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Bu projede 180 bin metrekarelik alanda, 75 bağımsız bölümde 270 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Lojmanından sosyal alanına, restorantından yüzme havuzuna, oyun bahçelerinden hobi bahçelerine kadar ATM'lerin olduğu sosyal ve rehabilitasyon alanı yer almaktadır. Bu merkez alkol, madde, tütün, kumar ve ekran bağımlılığıyla mücadelede rehabilite edici hizmetleri tek çatı altında buluşturan bir modeldir. Sadece tıbbi tedaviyi değil, mesleki yönlendirmeyi ve topluma yeniden kazandırmayı hedefliyoruz. Amacımız, sadece tedavi sunmak değil aynı zamanda topluma yeniden kazandıran, güvenli ve destekleyici bir yaşam alanı oluşturmaktır. Bu doğrultuda Yeşilay'la, sivil toplumla ve tüm paydaşlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bugün birçok hastalığın temel nedenlerinden biri sigara, tütün kullanımı. Biz, toplumu hastalanmadan korumak ve onu nasıl bedenini korumakla öğretmekle mükellef bir bakanlığız, ismimiz Sağlık Bakanlığı o nedenle hastalanmadan insanları korumak önceliğimiz" dedi.

'SİGARAYLA MÜCADELEMİZİ 2024-2028 EYLEM PLANI KAPSAMINDA YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Memişoğlu, "OECD ülkeleri arasında sigara kullanımında Türkiye'nin üst sıralarda yer almasına razı değiliz. Sigaranın hayatın içinde görünür olmasını istemiyoruz. Arzumuz sigarasız bir Türkiye'ye ulaşmak. Tütün ve tütün ürünlerinin görünür olmasını engelleyecek aynı zamanda çok daha iyi mücadelemize katkı verecek bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda, özellikle sağlık kurumları, üniversiteler ve kamu binalarının sigara ile ilgili ilişkisini kesmek istiyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize sigarayı masum gösteren yeni ürünlerin tanıtımını ve bunların yaygınlaştırılmasına engel olmak istiyoruz. Bununla beraber özellikle satışlarda kimlik doğrulama gibi bazı önlemleri bu mevzuatta almak istiyoruz. ve en önemli şey sigarayla mücadelemizi de çok büyük bir kararlılıkla özellikle 2024-2028 eylem planı kapsamında yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

'467 OLAN SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ SAYISINI BUGÜN 873'E YÜKSELTMİŞ DURUMDAYIZ'

Kemal Memişoğlu, "Özellike çağrı merkezimiz olan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden vatandaşlarımıza 1 yıl boyunca danışmanlık hizmeti veriyoruz. Uzmanlarımız motivasyonel görüşmelerle vatandaşlarımıza sigara bırakma konusunda destek veriyor. 2024 yılında 308 bin 222 vatandaşımız hizmet aldı, Son 12 yılda yaklaşık 6 milyon vatandaşımıza bu hattan sigara bırakma ile ilgili destek verdik ve özellikle 2024 yılında sigara bırakma polikliniklerimize 150 bin 467 kişiye hizmet verdik. 2025 yılının ilk 9 ayında ise toplam muayene sayısı 158.583 olmuştur. 1 yıl boyunca takip edilen vakaların %36,1'i sigarayı bırakmayı başardı. Bu veriler gösteriyor ki, Son bir yılda, ülke genelinde hizmet veren sigara bırakma polikliniği sayısında %87 oranında arttırdı. Yani 467 olan sigara bırakma polikliniği sayısı bugün 873'e yükseltmiş durumdayız. Böylece mobil ekipler oluşturduk. Bizim yaklaşık 28 bin aile hekimimiz var. Türkiye de bu aile hekimlerine de geçen hafta itibariyle de sigara bırakma birimleri oluşturarak bu kapsam da daha geniş bir alan oluşturmuş olduk" ifadelerini kullandı.

'UYUŞTURUCU İLE İLGİLİ 2025'İN İLK 9 AYINDA 30 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİK'

Bakan Memişoğlu, "Uyuşturucuyla mücadelede de aynı kararlılıktayız. ALO 191 Uyuşturucuyla Mücadele Hattımızla 7/24 ücretsiz danışmanlık desteği veriyoruz. 2025'in ilk 9 ayında 30 binden fazla vatandaşımıza danışmanlık hizmeti verdik. Uzmanlarımız bu kişileri bir yıl boyunca takip ediyor, gerektiğinde AMATEM veya ÇEMATEM merkezlerine yönlendiriyor. Ülke genelinde 64 yataklı ve 80'i ayakta olmak üzere toplam 144 merkezle hizmet sunuyoruz. Bunların 35 AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) 14 ÇEMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi). Adalet Bakanlığı ile imzaladığımız AÇSEP protokolüyle, ceza infaz kurumlarında uzaktan hasta değerlendirme hizmetini yaygınlaştırdık. Demin konuşmamın başında bahsettiğim Sancaktepe'deki sağlıklı köy projesiyle bunlara iş gücü ve tamamen kendilerinin öz güvenini arttıracak alanlar oluşturarak örnek bir model haline getiriyoruz" şeklinde konuştu.

'ADÖLESAN ÇAĞI DİJİTAL BAĞIMLILIK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Çağımızın sinsi tehlikelerinden biri de dijital bağımlılıktır. Bakanlık olarak, 'An Sende Kalsın' temasıyla yürüttüğümüz farkındalık programlarıyla 2025'in ilk yarısında 876 binden fazla kişiye ulaştık. Öğretmenler, ebeveynler, sağlık çalışanları, gençler ve çocuklarla eğitim programları yürütüyor, aile hekimlerimize yönelik eğitimlerle dijital farkındalık çalışmalarını sürdürüyoruz. 12-18 yaş arasındaki Adölesan grubuna özellikle bir sağlıkla ilgili farkındalık ve bağımlılıklarla ilgili özel çalışma için bir program hazırlıyoruz. Biz bakanlık olarak bu Adölesan 12- 18 yaş arasındaki grubun esasında dikkat edilmesi özellikle bağımlılıklarla ilgili internet bağımlılığı dijital bağımlılık ve diğer bağımlılıklarla ilgili bizim çağımızdan çok daha farklı bir çağda olduklarını buna göre program ve önlem almamız gerektiğini sizlere de ifade etmek istiyorum" dedi.