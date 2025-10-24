Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor (2)

'112 TAMAMEN ELEKTRONİK SİSTEME DÖNÜŞECEK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya programı kapsamında bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 36 ülkeden 250'yi aşkın uzmanın katıldığı Dünya Acil Cerrahi Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin hem insan gücüyle hem sistemiyle travmada ve acilde çok büyük yol kat ettiğini ve çok dirençli bir ülke olduğunu belirten Memişoğlu, "Bunu hem terör olaylarında hem kazalarda hem depremde hem de çevresindeki ülkelere yardım etmekte binlerce kez göstermiş büyük tecrübelere sahip. Bu tecrübeyi dünyayla da bu şekilde uluslararası bir kongre yapması bizim için gurur meselesi. Burada sadece bir bakan olarak bulunmuyorum. Genel cerrahım ve bu salondaki emeği, bu alandaki zorlukları ve fedakarlıkları çok iyi bilen bir kişiyim. O yüzden sadece bakan değil, sizin meslektaşınız olarak buradayım. ve burada bilimsel çalışma ışığında bilgiler paylaşılacağını, aynı zamanda bir hayatı kurtarmanın ortak bilinciyle burada olduğumuzu biliyorum. Hepinizin emeğine, bilgiye, adanmışlığına yürekten teşekkür ederim" dedi.

'SON 1 YILDA 1 MİLYON TRAVMA VAKASI TAŞINDI'

Travmanın çağımızda sağlık sistemlerinin en önemli sınavlarından biri olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Ülkemizde her yıl milyonlarca insan trafik kazalarına, ev içi kazalara ve farklı şekillerde travmaya maruz kalıyor. Travma tıbbın en ani, en zor ama en anlamlı alanlardan biri. ve bir dakikanın bile fark yaratabildiği, bir refleksin, bir kararın, bir müdahalenin hayat kurtardığı bir alan. Bizim işimizde hazırlık ve ekip ruhu vardır. Sizler de o ekip ruhunun en güçlü halkalarısınız. Son bir yılda yaklaşık 1 milyon travma vakası ambulanslarımıza taşındı. Yine taşınan her 6 hastadan biri travma hastasıydı. Yüzde 85'i açık, araç içi trafik kazaları. Bu alan bize bir şeyi çok net gösteriyor. Travma sadece tıbbi bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Her birimizin bu farkını artırmak için önemli görevleri var" diye konuştu.

CERRAHİ BRANŞLARDA GÜÇLÜ İNSAN KAYNAĞI

Bugün Türkiye'nin, cerrahi branşlarda güçlü bir insan kaynağına sahip olduğunu kaydeden Bakan Memişoğlu, "Toplam 44 bine yakın cerrahımız, cerrahi branş hekimimiz var. Bunlardan 5 bin 392'si genel cerrahi, 4 bin 862'si ortopedi ve travmatoloji cerrahi, 2 bin 372'si beyin cerrahi, 827'si göğüs cerrahi olmak üzere acil tıpta 3 bin 690 uzman hekimimizle hizmet veriyoruz. Bu rakamlar sadece sayılardan ibaret değil. Her biriniz binlerce insana şifa oluyorsunuz. ve hep bu ülkenin sağlık sistemine katkı verdiğiniz için, değer kattığınız için, dünyada sağlıkla ilgili her bir insana dokunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Minnetlerimi insanlık adına arz ediyorum. Özellikle 112 ile ilk insanlara en zor zamanda ulaşan, onları ilk anda müdahale edip en kısa zamanda en yakın sağlık tesisine ulaştıran, o tesiste en küçük bir zamanı en iyi şekilde değerlendirip insanların hayatını kurtarmaya çalışan sizler, bu konuda gerçekten bir kahramansınız" dedi.

112 SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

112 Acil Çağrı hizmetinde 2026'nın başı itibarıyla tamamen elektronik sisteme geçileceğini açıklayan Bakan Memişoğlu, "Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani 112 sistemindeki bir vaka 2026 Ocak ayından itibaren her şeyiyle elektronik sistemle takip edilecek, hastane ortamına gelinceye kadar da elektronik sistemle yönetilecek. Bu dijital altyapımızda esasında dünyada da ilk olacağız. Neden diyeceksiniz? Çünkü Türkiye'nin sağlık altyapısı özellikle acil hizmetleri anlamında iyi koordine edilmiş. Toplam 3 bin 551 istasyonumuz var. 5 bin 617 kara ambulansımız, 15 helikopter ambulansımız, 2 uçak ambulansımız aktif olarak görevde. ve 2024'te toplam taşıdığımız hasta sayısı 6 milyon 728 bin, müthiş bir operasyon ve 112 sağlık sisteminde 45 bine yakın insanımız çalışıyor. 1883'ü hekim, 17 bin 900'ü paramedik, 18 bin 250'si acil sağlık teknisyeni var. ve en önemli şeylerden bir tanesi de gönüllülük esasında çalışan, aynı zamanda bütün afetlerde, acil durumlarda hem depremde olsun hem yurt dışında olsun hizmet veren UMKE elemanlarımız 18 bin 459. Her zaman vatandaşın ve insanlığın yanında olan kişiler" diye konuştu.

'BİZLER DÜNYANIN İYİLİK TARAFINDAYIZ'

Türkiye'nin geçmişle kıyaslandığında dünyanın en iyi sağlık alt yapısına ve insan gücüne sahip ülkesi olduğunu da ifade eden Memişoğlu, şöyle dedi:

"Bir travma cerrahı, bir acilcinin o hastanın hayatını kurtarma vesilesini hissetmesi dünyanın en mutluluk verici anıdır. Bunu yaşayan bir cerrah olarak söylüyorum. Gerçekten ben acil hizmetlerini sunan hekimler olarak söylüyorum. Bizler dünyanın iyilik tarafındayız her zaman. İnsanlara adanmışlık tarafı. Onun için dünyada olan öldürülmeleri, katledilmeleri, çatışmaları anlamıyoruz, istemiyoruz. ve bu insanları katleden sistemin artık barışa, huzura gelmesini istiyoruz. İnsanların yaralanmasını, travmaya, teröre, şiddete maruz kalmasını istemiyoruz. Onun için biz hekimler, özellikle cerrahlar bir canı kurtarmak için, bir insanı hayatta tutabilmek için 24 saat, gerektiği zaman 48 saat ayakta kalıp çalışan bir insan, bir vatandaş olarak 60 bin insanın ölmesini ben anlayamıyorum, biz anlayamıyoruz. Onun için amacımız, bizler iyilik tarafı olarak insanlara faydası olmak. İnsanlara adanmış insanlar, hayatlar olarak inşallah bu vesilelerle dünyaya barış huzur gelir. Bizler sayesinde insanlar iyilik tarafına toplumları, devletleri döndürür diye düşünüyorum."

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na plaket takdim etti.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,