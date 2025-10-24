Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimliklerinde artık sigara bırakma birimleri oluşturulduğunu belirterek, hem danışmanlık hem de ilaç desteği verileceğini söyledi. Bakan Memişoğlu, "Lütfen sağlık birimlerini gördükleri zaman vatandaşlarımız onlara gitsinler, 'Ben sigara içiyorum. Bunu bir zaman bırakacağım ama zamanı şimdi olduğuna inanıyorum' deyip lütfen sigara bırakma konusunda beraber çalışmamızı sağlatsınlar" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'nın Aksu ilçesinde yenileme çalışmaları yapılan Aksu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Kemal Çelik, Sağlık İl Müdürü Behzat Özkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de katıldı. Antalya'nın Türkiye'nin sağlık turizminin başşehri olduğunu belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Buraya aynı zamanda sağlık bahçeleri de yapmaya çalışıyoruz. Antalya sağlık hizmetleri anlamında gerçekten üniversiteleriyle, eğitim araştırmalarıyla 47 toplam hastanesiyle Türkiye'nin örnek sağlık hizmeti sunan illerinden biri. Ama biz de buraya yatırımlarımızı, hastanelerimizi daha çok arttırmak, altyapıyı düzeltmek ve sağlıkla ilgili daha iyi hizmeti sunabilmek için istişareye, toplantıya geldik" dedi.

ATATÜRK HASTANESİ'NİN PROJESİ HAZIRLANIYOR

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin binasını yatırıma aldırdıkları ve projesinin hazırlandığını açıklayan Bakan Memişoğlu, "En kısa zamanda da orayı büyük oranda yenilemiş olacağız. Üniversite hastanemiz de keza öyle. Antalya'ya birçok yatırım yapıyoruz. Döşemealtı Hastanesi'ni bitirdik. Aksu'yu, Manavgat'ı inşallah en kısa zamanda onları da bitireceğiz. Sağlıkla ilgili gerçekten sağlıklı Türkiye Yüzyılı koruyan, üreten ve geliştiren sağlık vizyonumuzla Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sadece Türkiye'yi değil etrafımızdaki veya ihtiyaç olan her yerdeki sağlığa ihtiyaç olan her yerdeki insana ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'AİLE HEKİMLİKLERİ ÖRNEK OLACAK'

Aile sağlığı merkezlerinin insanlara nasıl sağlıklı kalacaklarını en yakın şekilde sunan en önemli sağlık birimlerinden olduğunu kaydeden Bakan Memişoğlu, "Bizler aile sağlığını ve birinci basamağı temel sağlığı önceliyoruz. O nedenle onların her türlü ihtiyaçlarını desteklemeye çalışıyoruz. Bugün de burada özellikle ifade etmek istediğim bir şey var. Aile hekimliklerine kurumsal kimlik kazandırıyoruz, fiziki yapıları düzeltiyoruz. Bundan sonra aile sağlığı merkezlerinin belli standartlarda fiziki yapıları ve logosu olacak. Bundan sonra bu aile sağlığı burada örnek olan aile sağlığı merkezinin logosuyla, kurumsal kimliğiyle inşallah en kısa zamanda bütün aile sağlığı merkezlerimizi bu şekilde fiziki standartlara kavuşturacağız. Hem fiziki ortamlarıyla hem yaptıkları işlemlerle aile hekimliklerimiz örnek olacak" dedi.

AİLE HEKİMLERİNE KISMEN RANDEVU DÖNEMİ

Bütün topluma aile hekimlerine sahip çıkmasını ve aile hekimliklerine öncelikli olarak gitmeleri çağrısında bulunan Bakan Memişoğlu, "Çünkü hastanelerden çok kendi aile hekimlerinin öncelikli olarak kendilerinin sağlığıyla ilgili bilgisi olduğunu ve gerekli gördüğü zaman hastaneye de randevu alabilecek bir sistem oluşturduğumuz için aile hekimlerine gitmesini özellikle toplumumuzdan bekliyoruz. Sadece hastalandıklarında değil, normalde bedenleriyle ilgili danışacakları, bilgi alacakları hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız orada. Onun için toplumumuzun aile hekimlerine gitmesini istiyoruz. Toplumumuzun sağlığını korumasını istiyoruz. Bugünden itibaren aile hekimliklerinde de belli bir kapasiteyi, hepsini değil ama belli bir kapasiteyi randevuyla insanlarımıza açıyoruz. Bundan sonra aile hekiminde bir kısım arkadaşımız, bir kısım vatandaşımız randevuyla muayene olacak" diye konuştu.

Tütün ve sigara kullanımı, madde bağımlılığı, kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklarla mücadele konularına da değinen Bakan Memişoğlu, "Bu konuda da aile hekimliklerimize artık sigara bırakma birimleri oluşturuyoruz. Böylece insanlarımız aile hekimliklerine geldiği zaman sigarayla ilgili hem danışmanlık hem de orada yeteri kadar ilacını veya kendisinin sigara bırakma niyeti olan arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Ama topluma şunu söyleyeyim sadece bizlerin uğraşı değil herkesin bu konuda çaba harcaması gerekir. Bu tütün kullanımı konusunda Türkiye'nin bir bilinç oluşturup toplumun kötü alışkanlıktan uzaklaşmasını bekliyoruz. Artık sadece sağlık bilimlerimizle değil, artık mobil sağlık ünitelerimizle sigara bırakma politikalarımızı meydanlara, çarşılara, vatandaşlarımızın olduğu yere taşıyoruz. Vatandaşlarımız da özellikle buralara gördükleri zaman gidip danışmanlık almalarını, nasıl sigarayı bırakacağı konusunda onlara yardım etmelerini bütün sağlıkçılar bekliyor" diye konuştu.

VATANDAŞLARA 'SİGARAYI BIRAKIN' ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara içen vatandaşlara da şu çağrıyı yaptı:

"Sigara içen her bir vatandaşımızın biliyoruz ki sigarayı bırakmak istiyor. Zamanını veya yerini kolluyor. Şimdi değilse ne zaman diyoruz? Lütfen sağlık birimlerini gördükleri zaman vatandaşlarımız onlara gitsin, 'Ben sigara içiyorum. Bunu bir zaman bırakacağım ama zamanı şimdi olduğuna inanıyorum' deyip lütfen sigara bırakma konusunda beraber çalışmamızı sağlatsınlar. Çünkü sigara bırakma polikliniklerini yüzde 80 arttırdık son bir senede. 2 kata çıkarttık. Ama sadece sigara bırakma poliklinikleri değil, meydanlara iniyoruz toplumumuzdan beraber sağlıklarını korumayı bekliyoruz. Sigarayı lütfen bırakın. Bunu ertelemeyin. Çocuklarınız, bedeniniz, sağlığınız için sigarayı bırakın. Aile hizmetlerine gidin, bedeninizi koruyun. Sağlıklı bir toplum olmamız lazım. Sağlıklı yaşamamız lazım. Onun için biz Sağlık Bakanlığıyız. Hastalık Bakanlığı değil diyoruz."

Açıklamanın ardından Bakan Memişoğlu, Antalya Valiliği'ni de ziyaret etti.