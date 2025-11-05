Haberler

Bakan Memişoğlu, "3. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı-Sağlıklı Yaşam Planı Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması

Bakan Memişoğlu, '3. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı-Sağlıklı Yaşam Planı Çalıştayı'nda konuştu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık, sadece sağlıkçıların veya sağlık politikalarının iyi uygulanmasıyla olmaz. Toplumun kendisinin, kurumlarının toplumun her kesiminin katkısıyla olur.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık, sadece sağlıkçıların veya sağlık politikalarının iyi uygulanmasıyla olmaz. Toplumun kendisinin, kurumlarının toplumun her kesiminin katkısıyla olur." dedi.

Bakan Memişoğlu, Ankara'daki bir otelde düzenlenen "3. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı-Sağlıklı Yaşam Planı Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta büyük bir değişim süreci yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin sağlık alt yapısının ne kadar iyi ve güçlü olduğunun kovid-19 pandemisi döneminde tüm dünyaya örnek olduğunun altını çizen Memişoğlu, "Türkiye şu anda hangi ülkede olursa olsun sağlık sisteminin iyi olduğuna inanılan bu konuda da artık güvenilen bir ülke haline geldi." açıklamasında bulundu.

Memişoğlu, Türkiye'de bugün her türlü ameliyat ve tedavinin yapılabilir olduğunu hatta yeni tedavi yöntemleri ve tekniklerinin de dünyaya pazarlama gücüne ve yeterliliğine ulaşılabildiğini vurguladı.

Tedavi yöntemleri konusunda dünyada büyük bir değişimin olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Bugün tedavi yöntemlerinin daha çok maddeden enerjiye, kimyadan biyolojiye doğru kaydığını ve insanların zaman olarak özellikle kovidden yaşam tarzlarını değiştirerek tedaviyi daha çok kendi bedenlerini takip ederek veya uzaktan tedaviye yönlenerek yapmaya çalıştığı görebiliyoruz." diye konuştu.

"Bu yaşam tarzı neyi değiştirmiş durumda?"

Memişoğlu, 1900'ü yıllarda salgın hastalıkların, 2000'lerde ise daha çok dolaşım, kardiyovasküler ve inme gibi hastalıklarının gündemde olduğuna dile getirerek, "Bizim bakış açımızı da buna göre sağlıkta yenilememiz gerekiyor. Bu çalıştay gelecek on yılla ilgili sağlıklı yaşamın nasıl tesis edileceği konusunda büyük bir çabadır." değerlendirmesinde bulundu.

Memişoğlu, kırsalda yaşamın son yıllarda giderek azaldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaşam tarzı neyi değiştirmiş durumda? Beslenmeyi, hareketi, hava kirliliğinden trafikten strese kadar o insan üzerindeki etkiyi inanılmaz değiştirmiştir. Bu da bizim sağlıkla ilgili bakış açımızı ve sağlıkla ilgili öngörülerimizi buna göre yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bizim de bu bakış açısıyla yeni bir yol haritası çizmemiz gerekir. Sağlık, sadece sağlıkçıların veya sağlık politikalarının iyi uygulanmasıyla olmaz. Toplumun kendisinin, kurumlarının toplumun her kesiminin katkısıyla olur. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım eğer çevremiz yeteri kadar sağlıklı değilse yiyeceklerimiz sağlıklı değilse, spor ve egzersiz alanları sağlığımıza katkı vermiyorsa en önemlisi kendiniz sağlığınıza katkı vermiyorsanız sağlıklı kalmanız çok zor. İnsanlara sağlıklı kalmayı nasıl başaracaklarını öğretmemiz gerekir."

Türkiye'de bugün dünyanın en iyi sağlık hizmetinin sunulduğunun altını çizen Memişoğlu, sağlıklı bir toplum oluşturmak için hareketli yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğinin söyledi.

Gıdalardaki şeker oranına dikkati çeken Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün şeker oranında inanılmaz yüklü olan gıdalarla besleniyoruz. Sporu, hareketi haftada bir gün halı saha maç gibi algılıyoruz. Bunun sonucunda da yüzde 75'i kilolu, maalesef inme hastalığı, kalp krizi ve damar hastalıkları ile boğuşur hale geliyoruz. O zaman toplumu önce bu alışkanlıklarını kendi bedenine öğretmemiz gerekiyor. Yapay gıdalarla beslenilmeyeceğini öğretmemiz gerekiyor. Toplumu sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıklarından vazgeçirmemiz lazım. Bizim koruyan, geliştiren ve sağlık modelini oluşturmamız gerekiyor. Bugün sağlıklı Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız."

