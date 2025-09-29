Haberler

Bakan Memişoğlu: 15 Bin 247 Sözleşmeli Personel, 2 Bin 753 Sürekli İşçi Olmak Üzere Toplam 18 Bin Yeni Personel Alımı Yapılacak

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Sağlık Bakanlığı'na personel alınacağı açıklandı. İlana ilikin açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
