Bakan Kacır: Her Şehirde Dört Stratejik Yatırım Teşviki ile Yerel Kalkınma Hamlesi Başlatılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Devreye alacağımız Yerel Kalkınma Hamlesi programıyla her şehirde dört başlığı stratejik yatırım teşvikleriyle destekleyeceğiz. O şehrin kendi potansiyelini, taşıdığı kendi fırsatlarını dikkate alarak dört başlık belirleyeceğiz ve o başlıklarda küresel ölçekte rekabet gücü olan hem yerli hem de uluslararası yatırımların o şehirde hayata geçmesi için daha güçlü destekler, teşvikler sunacağız." dedi.

Bakan Kacır, Isparta Sanayi ve Ticaret Odası'nda Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve girişimcilerin öncülüğünde son 22 yılda Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirdiklerini söyledi.

Bugün Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada en önemli üretici ülkelerden biri olduğunu belirten Kacır, pek çok sektörde Türkiye'nin Avrupa'nın en güçlü tedarikçisi ve ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento, düz çam üretiminde Avrupa'da bir numara olduğunu vurguladı.

Kacır, Türkiye'nin askeri sınıf insansız hava aracı üretiminde de dünyada bir numara olduğunu dikkati çekerek, "Bu hep birlikte ortaya koyduğumuz gayretlerin sonucudur. İnşallah önümüzdeki dönemde bu gayretleri daha da artıracağız. Türkiye'nin üretici gücünü daha da kuvvetlendireceğiz." dedi.

"Türkiye'nin ihracatı 262 milyar dolar düzeyine çıktı"

Kovid -19 salgınının dünyaya bir ülkeyi kuvvetli tutan en önemli unsurun üretim gücü olduğunu gösterdiğini belirten Kacır, üzerlerine düşen görevin Türkiye'nin üretim gücünü yükselterek arttırmak olduğuna kaydetti.

Kacır, son 22 yılda organize sanayi ve endüstri bölgeleriyle Türkiye'nin üretim alt yapısına katkı sunduklarını anlatarak, "Bu sayede Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 262 milyar dolar düzeyine çıktı. Türkiye'nin ihracatının yüzde 95'ten fazlası sanayi ürünlerinden oluşuyor. Sanayimizin kuvvetli olduğu kadar ihracatımız kuvvetli." diye konuştu.

Büyümeden Isparta'nın da nasibini aldığına işaret eden Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Isparta'nın organize sanayi bölgelerine (OSB) ihtiyaç duydukları alt yapı desteklerini her daim verdik. Önümüzdeki dönemde hem Isparta Süleyman Demirel OSB'nin hem de Burdur'daki OSB'lerin ortak ihtiyaçlarına cevap verecek arıtma tesisi yatırımlarına da elimizden gelen desteği sunacağız. Isparta'da bir TEKNOPARK kurduk. Bu TEKNOPARK'taki şirketlerimize bugüne dek 200 milyon liranın üzerinde vergi muafiyeti sağladık. TEKNOPARK'ın kurulması için bugünkü değerlerle 96 milyon lira hibe desteği sağladık ama AR-GE merkezi tarafında istediğimiz düzeyde henüz değil. Sadece bir AR-GE merkezimiz var. Mutlaka bu sayıyı artırmalıyız. Sanayide AR-GE kültürünü oluşturabildiğimiz ölçüde küresel rekabet gücü kazanma imkanı bulacağız."

TÜBİTAK eliyle son 22 yılda Isparta'ya 1 milyar 700 milyon lira kadar destek olduklarına dikkati çeken Kacır, "Bunun 1 buçuk milyar liraya yakınını üniversiteye, bilim insanlarına ve akademisyenlere sunduğumuz AR-GE destekleri oluşturuyor. Yani 200 milyon lirası sanayiye sunduğumuz AR-GE destekleri. Dolayısıyla hem sizin hem de bizim en önemli görevimiz, önümüzdeki dönemde TÜBİTAK'ın AR-GE desteklerinden yararlanacak yenilik odaklı AR-GE projelerini Isparta sanayisi olarak geliştirme konusunda ortak çaba içine girmektir." ifadesini kullandı.

"Her şehirde dört başlığı stratejik yatırım teşvikleriyle destekleyeceğiz"

Bakan Kacır, TEKNOFEST'ler düzenlediklerini, bu yıl ki TEKNOFEST'e 25 yarışmanın finallerini Antalya'da gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Gerçekten muazzam bir ortam. Yarın son gün, vakti müsait olanların mutlaka gitmesini tavsiye ederim. Oraya girip çıktığınızda sizi bir sene yetecek kadar enerjiyle şarj olmuş oluyorsunuz. Gerçekten Türk gençliğini, TEKNOFEST kuşağının ne kadar büyük bir heyecanla, gayretle ve yetkinliklerle donatılmış şekilde bu projeleri yaptığını görüyorsunuz." şeklinde konuştu.

Sanayi alanlarının geliştirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Kacır, şunları anlattı:

"Sanayicilerimizin bu alanlara erişimini kolaylaştırmamız önemli. Bu konuda inşallah Bakanlık olarak daha etkin çalışacağız. İnşallah devreye alacağımız Yerel Kalkınma Hamlesi programıyla her şehirde dört başlığı stratejik yatırım teşvikleriyle destekleyeceğiz. O şehrin kendi potansiyelini, taşıdığı kendi fırsatlarını dikkate alarak dört başlık belirleyeceğiz ve o başlıklarda küresel ölçekte rekabet gücü olan hem yerli hem de uluslararası yatırımların o şehirde hayata geçmesi için daha güçlü destekler, teşvikler sunacağız. Uluslararası yatırımcıların da ilgi odağı olabilecek bir teşvik programını bu şehirlerde hayata geçirmek ve bu şehirlerin sahip olduğu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için hep birlikte daha fazla çalışacağız."

Bakan Kacır, toplantının ardından kentten ayrıldı.