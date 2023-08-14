BAKAN MEHMET FATİH KACIR: 550 GENCİMİZİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE İSTİHDAMINI HEDEFLİYORUZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Sosyal Etki Tahvili Lansman Toplantısı" na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, "2022 ve 2023 yıllarında bölgesel kalkınmanın öncüsü olan kalkınma ajanslarımızın odak alanı olarak 'Genç İstihdamı' temasını belirledik.Gerçekleştirdiğimiz projelerle birlikte, toplam 9 bin 234 gencimizin istihdamına doğrudan katkı sunduk.Projelerimiz tamamlandığında ise 71 bin 209 gencimizi istihdama kazandırmış olacağız." dedi. Bakan Kacır, " Türkiye'de bir ilk olarak bugün lansmanını yaptığımız 'Genç İstihdamı Sosyal Etki Tahvili Uygulaması' İstanbul Kodluyor Projesi, gençlerimizin istihdamını sağlama yolunda yenilikçi ve özgün bir uygulama olacak. Proje kapsamındaki hedef grup, son 1 yılda işsiz olan 18-35 yaş grubundaki gençlerimiz. 1 milyon 250 bin dolar bütçeli bu proje ile 550 gencimizin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdam edilmesini hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Türkiyenin İlk Sosyal Etki Tahvili: İstanbul Kodluyor Projesi' nin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıyı, İstanbul Valisi Davut Gül ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de takip etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA MEVCUT MESLEKLERİN BİRÇOĞU YOK OLACAĞI GİBİ YENİ MESLEKLER HAYATA GİRECEK"

Bakan Kacır, "Ülkemizde bir ilke imza atacak olan ' İstanbul Kodluyor' projesinin lansman etkinliğinde tarihi ve benim için anılarla dolu olan bu salonda sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak değil aynı zamanda kabul buyurursanız Boğaziçi ailesinin bir parçası olarak aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyor sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. " diyerek sözlerine başladı. Bakan Kacır, "Dijitalleşen dünyada artık iş yapış biçimlerimiz hızla değişiyor. Önümüzdeki yıllarda mevcut mesleklerin birçoğu yok olacağı gibi yeni meslekler de hızla hayatımıza girecek.Bu değişim, handikaplarla birlikte fırsatları da beraberinde getirecek.Biz bu dönüşümü Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine ulaşmak için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz adımlarla birlikte; ülkemizi teknoloji çağında rekabetçi kılan büyük bir 'Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi' inşa ettik.Bunun meyvelerini de almaya başladık.Milli teknoloji hamlemizin en somut ögeleri olan İHA'larımız, SİHA'larımız, yerli ve milli otomobilimiz TOGG olmak üzere pek çok proje bu altyapının somut eserleri."diye konuştu.

" 'GENÇ İSTİHDAMI' TEMASI KAPSAMINDA 2.5 MİLYAR TL TUTARINDA DESTEK SAĞLADIK"

"Nüfusunun ortanca yaşı 33 olan bir ülke olarak pek çok ülkenin sahip olmadığı bir avantaja sahibiz.Çünkü bugün hem dünyada hem de Türkiye'de adından söz ettiren teknoloji girişimlerine, vizyon projelere baktığımızda hepsinin altında gencecik insanların imzası mevcut." ifadelerini kullanan Kacır, "Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu bilinçle gençlerimizin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanındaki heyecanına ve motivasyonuna ortak oluyoruz.Onların geleceğin becerileri ile donatılması ve akabinde becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi için politikalar uygulamalar geliştirmeye gayret ediyoruz.Bu politikalar kapsamında tüm paydaşlarımızla birlikte yeni bir programı da burada bugün hayata geçiriyoruz.2022 ve 2023 yıllarında; bölgesel kalkınmanın öncüsü olan kalkınma ajanslarımızın odak alanı olarak 'Genç İstihdamı' temasıydı. Bu tema kapsamında; genç istihdamının artırılması, genç girişimciliğinin sağlanması, gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği becerilerle donatılması, gençlerin becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi, üretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz.Ajanslarımız tarafından 'Genç İstihdamı' teması kapsamında yaklaşık 2.5 milyar TL tutarında destek sağladık. Yürütülen uluslararası projelerin toplam değeri 23 milyon avroya ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz projelerle birlikte, toplam 9 bin 234 gencimizin istihdamına doğrudan katkı sunduk.

Projelerimiz tamamlandığında ise 71 bin 209 gencimizi istihdama kazandırmış olacağız. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile, gençlerimizin yetenek gelişimlerini destekliyor ve girişimcilik düzeylerini geliştiriyoruz."şeklinde konuştu.

"YAZILIM SEKTÖRÜNDE GENÇ İSTİHDAMINA AYRI BİR DEĞER VERİYORUZ"

Kacır, "Böylece gençlerimizin istihdam olanaklarını artırmış oluyoruz. Sadece SOGEP kapsamında 2019-2022 döneminde, genç istihdamına yönelik 318 projeye 1 milyar 300 milyon lira destek sağladık. Özellikle genç işsizliğin yüksek ve kadın istihdamının düşük olduğu illere yönelik 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı?' nı 2021'de hayata geçirdik.Program kapsamında bugüne kadar 110 projeye 1. 3 milyar TL destek sağladık.Program tamamlandığında 55 bin gencimize istihdam olanağı sunmuş olacağız.Projeler geliştirirken özellikle yazılım sektöründe genç istihdamına ayrı bir değer veriyoruz. Gençlerimizi, yazılım yetkinliklerini artırmak adına çeşitli enstrümanlarla destekliyoruz. Çünkü yazılım, kritik öncelikte olan 5G, yapay zeka, mobilite, endüstriyel robotlar, finansal teknolojiler gibi alanlar başta olmak üzere dijital dönüşümü sağlayacak tüm teknolojilerin temelini oluşturmakta. Dijital çağı yakalamamız, teknoloji odaklı kalkınmayı gerçekleştirmemiz, yazılım alanında da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerimizi almamız ve yazılım sektörümüzün ihtiyaç duyacağı yetkin insan kaynağını oluşturmamızla mümkün olacak." dedi.

"GENÇ İSTİHDAMI SOSYAL ETKİ TAHVİLİ UYGULAMASI: İSTANBUL KODLUYOR PROJESİ"

"Dijital dönüşümün oldukça hızlı olduğu çağımız dünyasında, artık pozitif etki oluşturmayı hedefleyen yatırımcılara ve girişimcilere ihtiyacımız olduğunu görüyoruz." şeklinde konuşan Kacır, "Bu noktada etki yatırımcılığı, finansal getiri üretirken bir yandan da toplumsal katma değer oluşturan sonuç odaklı bir finansman modeli olarak karşımıza çıkıyor.Hızla gelişim gösteren bu yatırım modeliyle birlikte küresel etki yatırım şirketlerinin 2.3 trilyon dolar seviyesine ulaştığı öngörülmekte.Etki yatırımını Türkiye'de ana akım yatırım tercihlerinden biri haline getireceğiz.İşte bugün, bu alanda önemli bir projenin lansmanı için bir aradayız. Türkiye'de bir ilk olarak bugün lansmanını yaptığımız 'Genç İstihdamı Sosyal Etki Tahvili Uygulaması' İstanbul Kodluyor Projesi, gençlerimizin istihdamını sağlama yolunda yenilikçi ve özgün bir uygulama olacak.Bu proje, performansa dayalı ödeme yöntemiyle yenilikçi bir yaklaşım sunacak.Sosyal etki tahvili yatırım aracı ile etki yatırımcısı projemize ön finansman sağlayacak. Ortaya koyduğumuz hedeflerimizi gerçekleştirmeleri durumunda kendilerine İstanbul Kalkınma Ajansımız tarafından ödeme yapılacak. Proje kapsamındaki hedef grup, son 1 yılda işsiz olan 18-35 yaş grubundaki gençlerimiz. 1 milyon 250 bin dolar bütçeli bu proje ile 550 gencimizin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdam edilmesini hedefliyoruz. İstanbul'da pilot uygulama olarak başladığımız ilk sosyal etki tahvili uygulaması gelecek dönemde yürüteceğimiz çalışmalara örnek olacak" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK BİLİM İNSANININ TERSİNE BEYİN GÖÇÜ İLE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNE GELMESİNDEN MEMNUNUZ"

Bakan Kacır, " Sizlerin de yakından bildiği üzere ev sahibimiz Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl 160. yaşını kutluyor. İnanıyorum ki, Türkiye'nin öncü ve köklü bilim ve eğitim müesseselerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin, bundan böyle de ülkemizin her alanda yaptığı atılımlarda katkısı ve imzası olacak. Bu vizyonumuzu paylaşan birçok kıymetli biliminsanının tersine beyin göçü ile Boğaziçi Üniversitesine gelmesinden, araştırmalarına burada devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."dedi. Bakan Kacır, " Öğrencileri ve araştırmacılarıyla Türkiye'nin parlak beyinlerine ev sahipliiği yapan Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulacak olan yeni teknokentlerin,-buradan bir müjdeyi de vermiş olduk- Türk sanayisiyle bilim ve teknoloji dünyası arasında ynei köprüler kuracağına inanıyoruz " dedi. Bakan Kacır konuşmasının ardından toplantı salonundan ayrılarak rektörlük binasını da ziyaret etti.