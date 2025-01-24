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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Edirne'yi Ziyaret Etti

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Edirne'yi Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne Valiliğini ziyaret ederek Vali Yunus Sezer'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına giden Göktaş, partililerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Göktaş valilik önünde Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali Sezer'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Göktaş daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bakan Göktaş, bir süre partililerle görüştü.

Ziyarette, AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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