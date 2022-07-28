Bakan: Macaristan Kuraklık Kaynaklı Ürün Kaybıyla Mücadele Ediyor

BUDAPEŞTE, 28 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy Salı gecesi, Macaristan Macar çiftçilere verdiği zararın rekor bir düzeye yükseldiğini söyledi. Nagy, daha Temmuz sonu olmasına rağmen kuraklığın yol açtığı zararın boyutunun ölçülebildiğini söyledi. Macaristan'da rekor bir miktar olan 690.000 hektarlık bir arazide bulunan ürünler zarar görmüş bulunuyor. Yerel özel radyo kanalı Inforadio ile söyleşide konuşan bakan bu yılki zararın daha şimdiden son 10 yılda meydana gelen toplam zararın iki katına ulaştığına işaret etti. Bu yılki hasadın kuraklıktan da ciddi zarar gördüğünü belirten Nagy, bunun "daha önce hiç olmadığını" söyledi. Nagy normal şartlarda iki metreyi aşması gereken mısır ve ayçiçeğinin sadece diz boyunda bulunduğunu söyledi.

Bakan sorunun Macaristan'a özgü olmadığını, Avrupa'nın diğer yerlerinde de durumun çok daha iyi olmadığını kaydetti. Avrupa'da tarlaların tahminen yüzde 46'sının kuraklıktan etkilendiğini ve kıtada bulunan birçok nehrin neredeyse tamamen kuruduğunu belirten Nagy bunun Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı çatışmanın gıda fiyatlarında neden olduğu artışın üzerine geldiğini belirtti. Nagy'ye göre sulama gelecekte de ciddi bir güçlük olmaya devam edecek. Macaristan'ın ikinci büyük nehri olan Tisza'da su seviyesi tarihi düşük seviyelere yaklaşırken, (ülkenin en büyük nehri) Tuna'da su seviyesi uzun dönemli ortalamanın yüzde 40'ına düştü. Nagy Macar yetkililerin ülkenin su depolama kapasitesini artırmak ve yağmur mevsiminde mümkün olduğunca fazla yağmur suyunu toplamak için çalışma yürüttüğünü söyledi.