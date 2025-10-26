Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ni Tanıttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarının anlatıldığı video paylaştı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konuta ilişkin tüm detayların anlatıldığı videoyu paylaşarak, "Milletimizi ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi'nin tüm detayları…" ifadesini kullandı.

Videoda, kampanya sürecinin detayları, konut büyüklükleri, satış fiyatları ve ödeme planına yönelik ayrıntılı bilgiler yer aldı.