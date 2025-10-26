Haberler

Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ni Tanıttı

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konutla ilgili video paylaşarak projeyi tanıttı. Videoda konutların büyüklükleri, satış fiyatları ve ödeme planı gibi detaylar yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarının anlatıldığı video paylaştı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konuta ilişkin tüm detayların anlatıldığı videoyu paylaşarak, "Milletimizi ev sahibi yapacak Yüzyılın Konut Projesi'nin tüm detayları…" ifadesini kullandı.

Videoda, kampanya sürecinin detayları, konut büyüklükleri, satış fiyatları ve ödeme planına yönelik ayrıntılı bilgiler yer aldı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
