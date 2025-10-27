Haberler

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilen soruları ve verilen yanıtları paylaştı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konuta ilişkin paylaşımında, "Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlarımızın ilgisi büyük. Projemize ilişkin birçok soru alıyoruz. En çok merak edilen soruları yanıtladık." ifadelerine yer verdi.

Kurum'un paylaşımında, projenin içeriği ve şartları, başvuru ve teslimat süreci, kampanyadan kimlerin faydalanabileceği, kontenjan durumu, ödeme koşulları ve yöntemlerinin bulunduğu 30 soru ve yanıtları yer aldı.

"Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?" şeklindeki bir soruya, "Proje için başvurular 10 Kasım 2025-19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor." cevabı verildi.

Kampanyaya kimlerin başvuru yapabileceği sorusuna karşılık, 18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların kampanyadan faydalanabileceği belirtildi.

Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacağını merak eden vatandaşlara, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler (Kıbrıs, Kore) ile engelli vatandaşlara yüzde 5, emekliler ve 18-30 yaş arasındaki gençler için yüzde 20 ve 3 ve daha fazla çocuklu aileler için ise yüzde 10 kontenjan ayrıldığı bilgisi verildi.

Projenin gelir şartına ilişkin soru, "İstanbul için hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin lira, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin lira olmalı" şeklinde yanıtlanırken, konutların hangi ödeme koşullarıyla satılacağını merak edenler için ise şu detaylar paylaşıldı:

"Tüm konutlar, yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 lira, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 lira olacak.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 lira olacak."

Paylaşımda ayrıca, kurada çıkmayanların başvuru ücretlerini alabileceği, başvuruların Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılabileceği ve kiralık sosyal konutların 15 bin adetle sınırlı olarak yalnızca İstanbul'da olacağı gibi merak edilen yanıtlara da yer verildi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
