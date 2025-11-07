Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'umuzu bir kez daha başımızın tacı yapıyoruz

ATAŞEHİR Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "'Yarısı Bizden' kampanyasıyla birlikte kentsel dönüşümde adeta yeni bir devrim başlattık. Bu kapsamda bugüne kadar 73 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımızla el ele, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüyoruz. Üç gün sonra başvurularını alacağımız 'Ev Sahibi Türkiye', 'Ev Sahibi İstanbul' diyoruz ve Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'umuzu bir kez daha başımızın tacı yapıyoruz. Biliyorsunuz, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini, 500 bin sosyal konut müjdesini İstanbul'dan vermiştik. Bu kampanyamız 81 ilimizde geçerli ama İstanbul'umuzu ayrıcalıklı tuttuk. Çünkü biz bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a inşa edeceğiz ve buna ilave olarak da şehrimize tam 15 bin kiralık konut yapacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde; İstanbul Valiliği, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni düzenlendi. Tören, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TOKİ Başkanı Levent Sungur ve hak sahibi aileler katıldı. Çekiliş, Bakırköy 63'üncü Noterliği huzurunda gerçekleştirildi. Törende 1066 hak sahibi aile, evlerinin anahtarlarını aldı.

'BİN 66 HAK SAHİBİ AİLEMİZE YENİ EVLERİYLE BULUŞTURDUK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Söz verdiğimiz gibi hak sahiplerini evleriyle buluşturduk. İstanbul'u depreme hazırlamak için çıktığımız bu yolda, verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getiriyoruz. Çünkü Ataşehir Şerifali Mahallesi'ne bizzat ben gitmiş, orada sizlere bir söz vermiştik: Burada konutlarımızı yapacağız, sosyal donatılarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle en hızlı şekilde inşa edip sizlere teslim edeceğiz demiştik. O süreçten sonra büyük bir afet yaşadık ama buna rağmen sözümüzden geri durmadık. Mahallemizde bin 442 konut, 121 dükkan, bir cami ve sosyal tesisimizi tamamladıktan sonra, buradaki bin 66 hak sahibi ailemize yeni evlerini, huzurlu ve güvenli yuvalarını sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'15 BİN KİRALIK KONUT YAPACAĞIZ'

Törende 15 bin kiralık konut yapacaklarını açıklayan Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçekleştireceklerini vurguladı. Kurum, "İstanbul'umuzda bugüne kadar tam 924 bin yuvayı bitirdik ve alnımızın akıyla teslim ettik. Şu an 132 bin bağımsız bölümün yapımı tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'u kentsel dönüşümde bir numaraya yerleştiriyoruz ve Türkiye'de devam eden her iki kentsel dönüşüm projesinden biri İstanbul'umuzda gerçekleşiyor. 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla birlikte kentsel dönüşümde adeta yeni bir devrim başlattık. Bugüne kadar 73 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımızla el ele dönüştürüyoruz. Üç gün sonra başvurularını alacağımız 'Ev Sahibi Türkiye', 'Ev Sahibi İstanbul' diyoruz ve Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'umuzu bir kez daha başımızın tacı yapıyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin sosyal konut müjdesini İstanbul'dan vermiştik. Bu kampanyamız 81 ilde geçerli ancak İstanbul'a ayrıcalık tanıdık. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a inşa edeceğiz ve buna ek olarak 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu kampanyayla hem dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olma hayalini gerçekleştireceğiz hem de İstanbul'daki konut ve kira fiyatlarını dengeleyeceğiz. Biz istiyoruz ki bugüne kadar hiç ev sahibi olmamış vatandaşlarımız bu kampanyayla yuvasına kavuşsun" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ CUMA ADIYAMAN'DA 350 BİNİNCİ DEPREM KONUTLARINI TESLİM EDECEĞİZ'

Bakan Kurum, "Tüm başvurularımızı ve kriterlerimizi bu hedefe göre belirledik. Üç gün sonra, yani 10 Kasım itibarıyla başvurularımızı almaya başlayacağız. Bu kampanyayla enflasyonun üzerinde seyreden haksız kira fiyatları düşecek ve milletimiz rahat bir nefes alacak. Aralık 2025'te temellerimizi atarak teslimleri 2027 yılı Mart ayında başlatacağız. Ne dediysek yaptık, inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz söz verirken 1 milyon 750 bin sosyal konut inşa etmiş tecrübemize güveniyoruz. Bu, birçok Avrupa ülkesinden büyük bir rakam. Bir hafta sonra, yani önümüzdeki cuma günü, Adıyaman'da 350 bininci deprem konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİRİLERİ YİNE BU BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDEN RAHATSIZ'

Bakan Kurum, "Birileri yine bu birlik ve beraberliğimizden rahatsız oluyor. Çünkü biz deprem bölgesindeki konutlarımızı hızla tamamlıyor, şehirlerimizi depremzede kardeşlerimizle birlikte ayağa kaldırıyoruz. 81 ilde başlattığımız sosyal konut projelerini milletimize kazandırıyor, milletimizi heyecanlandırıyoruz. Bugün İzmir'de, Balıkesir'de, Bilecik'te ve Karabük'te afetlerden sonra, evleri zarar gören vatandaşlarımızın yuvaları hızla yükseliyor. Söyleyince ağırlarına gidiyor ama ben yine söyleyeceğim: Emin olun, bizim yaptığımız işlerin hayalini bile kuramazlar. Bizim yaptığımız projelerin maketini bile yapamazlar. Hatta gidin, 11 ildeki 453 bin konutu tek tek sayın desek, emin olun onu bile yapamazlar" dedi.

'ÇOK MUTLUYUZ, DEPREM ÜLKESİYİZ, GEREKLİYDİ'

Hak sahibi aileler de mutluluklarını dile getirdi. Hak sahiplerinden Esra Manaz, "Çok mutluyum. Aslında bir yandan da buruğum çünkü çocukluğum orada geçti. Ben doğma büyüme o mahalledeydim. Binalarımız çok eski olduğu için yıkılıp yapılması bizim için avantaj oldu; en azından artık sağlam yapılarda oturacağız. Çok güzel oldu. Allah devletimizden, bakanımızdan ve emeği geçenlerden razı olsun. 20 senedir oranın yıkılıp yapılmasını bekliyorduk. Çok uğraştılar, sonunda sonuç aldık, elhamdülillah. Gururluyuz, devletimizin yanındayız" dedi. Mukadder İşitmez ise, "Tabii ki çok memnunuz, çok mutluyuz. İnşallah herkes için hayırlı olur. Beklediğimiz bir şeydi. Yaklaşık dört yıldır bu anı bekliyorduk. Devletimize böyle bir projeyi gerçekleştirdiği için teşekkür ediyoruz. Binalar gerçekten çok kötü durumdaydı, en ufak bir sarsıntıda bile zarar görebilecek haldeydiler. Deprem ülkesiyiz, bu nedenle yenilenmesi çok gerekliydi. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.