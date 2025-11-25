Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye'yi Ev Sahibi Yapacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak; Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 81 ilde konutların inşasına devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 59 bin 907 metrekare alanda yapımı tamamlanan konutlara taşınan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Manzarası da kendisi de sanat eseri gibi yuvalarımız. Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak; Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız" dedi.

'LÜKS EVLERDE OTURUR GİBİ SOSYAL KONUTLARDA OTURUYORUM'

İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan Canan Gökler, "O an heyecandan ölecektim. Çok bekledim, adım dördüncü kurada çıktı. Ayrıca deniz manzarası çıkması hayalimizdi. Lüks evlerde oturur gibi sosyal konutlarda oturuyorum. Kira ödeyene kadar kendi evinin taksitini ödüyorsun" diye konuştu.

'YUMURTALIK'IN EN GÜZEL YERİ BURASI'

Ev sahibi Metin Sincan, evlerin kullanışlı olduğuna dikkat çekerek, "2+1 olmasına rağmen evimiz büyük. Normalde biz köyde oturuyorduk. Bizim evlerimiz buradan daha küçüktü. Şu anda Yumurtalık'ın en güzel yeri burası. Denizi yukarıdan görüyor, serin, ferah, çok güzel yerde" dedi.