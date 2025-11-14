Bakan Kurum: Yolsuzluğa para buluyorlar ama deprem bölgesinde çakılı çivileri yok

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'yi eleştirerek, " İstanbul'daki dosyayı gördük. Buradaki usulsüzlükler ile yapmış oldukları işlerle paraları nasıl topladıklarını hep birlikte gördük, Yolsuzluklara gelince burada paraları buluyorlar ama deprem bölgesine gelince burada çakılı bir çivileri yok" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Bakan Kurum, İndere bölgesinde 350 bininci deprem konutunun teslim töreni öncesi basın açıklaması yaptı. Bakan Kurum'a Adıyaman Valisi Osman Varol, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar eşlik etti.

Bakan Kurum, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konutu teslim edeceklerini belirterek, "Bugün yeniden yeni bir heyecan ile Adıyaman'dayız. Şu anda aslında yeni Adıyaman'ın simge mekanı olan İndere'deyiz. Adıyaman'ın gurur tablosu burasıdır. Burada 16 bin yeni yuvamızı yapıyor ve dükkanları, cami ve sosyal donatıları ile birlikte örnek olacak bir yerleşim alanını Türkiye'ye kazandırıyoruz. İndere projemiz Adıyaman tarihindeki yerini en kısa sürede alacaktır. Çünkü yarın inşallah yarın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi depremin olduğu ilk günden bu yana afet bölgesinden tek bir an bile ayrılmıyoruz. Tabi Adıyaman'a sayısız kez geldik. İşlerimizi milletimiz ile görüşmek sureti ile sahada birebir takip ettik. Bugün de projelerimizin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Asrın felaketine karşı asrın inşası tüm deprem bölgesinde devam etmektedir. Afetzede kardeşlerimize 6 Şubat sabahı verdiğimiz sözü tutuyoruz. 6 Şubat'ta 11 ilimizi ayağa kaldıracağız dedik ve o güne çok az kaldı. Deprem bölgesinde tüm vatandaşlarımızın huzurlu yuvalarına kavuşacağı o güne çok az kaldı. Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açmayan bir kardeşimiz kalmayacak dedik. Artık o gün için gün sayıyoruz" dedi.

'TEK ARZUMUZ, YUVASIZ KİMSE KALMASIN'

Bakan Kurum, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Adıyaman'da 38 bin konutu tamamladık. Yıl sonuna kadar 43 bin hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını teslim edeceğiz. Deprem bölgesinin tamamında 350 bin konut sayısına ulaştık, yıl sonuna kadar 453 bin hak sahibi vatandaşa konutlarını teslim edecek ve onların mutluluğuna şahitlik edeceğiz. Tek arzumuz var evsiz yuvasız tek bir kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Bizim yolumuz dilleri dualı annelerin yoludur. Bizim yolumuz bize ilk günden bu yana inanan milletimizin yoludur. Bizim arkamızda bu dualar varken Türkiye'nin karşısında kimse duramaz. Maalesef milletin gündeminden kopuk, yarınından umutsuz, kalbi buradaki kardeşlerimiz ile atmayanlar buradaki bağı anlayamazlar. Sürekli işlerimize kulp takmaya çalışıyorlar. Şunu er geç anlayacaklar ki devlet çalışmış, millet kazanmış ve Türkiye bu işi başarmıştır. 86 milyon vatandaşımız hep beraber kazanmıştır. Bizi eleştirenlere şunu söylüyoruz. Tavsiyemiz depremzede kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmalarıdır" diye konuştu.

'DEPREM BÖLGESİNDE ÇAKILI ÇİVİLERİ YOK'

Bakan Murat Kurum, muhalefetin derdinin deprem bölgesini siyaset malzemesi yapmak olduğunu söyleyerek, buna izin vermeyeceklerini söyledi. Kurum, "CHP Genel Başkanı oturduğu yerden siyaset yapıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeden masabaşı siyaset yapıyor. Biz buna alıştık. Milletin derdine derman olmadan. Algılar ve yalanlarla siyaset yapıyorlar. Burada yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Bu sayı depremzede kardeşlerimizin yüzde 80'inin evini almış olması demektir. Yıl sonu söz verdiğimiz gibi en az 450 bin konutu teslim edeceğiz dedik. Bunun için çabalıyoruz. Masabaşında değil her hafta deprem bölgesine gelerek bunu yapıyoruz. Onlara tavsiyemiz gelip görsünler, buralara baksınlar. Milletimizin evini ziyaret ederek, milletimize sorsunlar. Ona sormuyorlarsa deprem bölgesinde belediye başkanlarına sorsunlar. Amaçları deprem bölgesinin derdine derman olmaksa burada çakılı bir çivileri olur. Dertleri deprem bölgesini siyaset malzemesi yapmak üzere bir siyaset yürütüyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Söz verdiğimiz gibi bu konutları yapacağız. İstanbul'daki dosyayı gördük. Buradaki usulsüzlükler ile yapmış oldukları işlerle paraları nasıl topladıklarını hep birlikte gördük. Yolsuzluklara gelince burada paraları buluyorlar ama deprem bölgesine gelince burada çakılı bir çivileri yok. Sadece o paralar ile onlarca konut yaparlardı. Şimdi utanmadan sıkılmadan işçinin emekçinin alın terine haksızlık edeceksiniz. Edemezsiniz, size bu siyaseti yaptırmayacağız. Tavsiyemiz, bize engel olmayıp bizim önümüze taş koymasınlar. Biz 85 milyon vatandaşımız ile el ele verdik. Deprem bölgesini ayağa kaldıracağız dedik. Allah'ın izni ile bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.