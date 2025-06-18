Bakan Kurum, yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi'nin görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi'nin görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın Kahramanmaraş'ta "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni", Azerbaycan hükümeti ve TOKİ işbirliğiyle inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde yarın düzenlenecek.

"Birlikte Güçlü Yarınlara" temalı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Zor dünlerden mutlu bugünlere ve birlikte güçlü yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş." ifadesini kullandı.