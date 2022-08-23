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Bakan Kurum: "(Yeni sosyal konut projesi) İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya...

Güncel Haberler

Bakan Kurum: '(Yeni sosyal konut projesi) İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya...

Bakan Kurum: "(Yeni sosyal konut projesi) İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak.

Bakan Kurum: "(Yeni sosyal konut projesi) İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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