Bakan Kurum: "(Yeni sosyal konut projesi) İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya... Güncel Haberler Bakan Kurum: "(Yeni sosyal konut projesi) İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak. Bakan Kurum: "(Yeni sosyal konut projesi) İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." Güncel Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kurum: '(Yeni sosyal konut projesi) İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya... - Haberler

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