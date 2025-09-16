Deprem Bölgesine Yeni Sosyal Konut Projesi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız ve evi olmayan, burada dar gelirli emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit-gazi yakınlarımız ve burada yaşayan yine tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatıyor olacağız ve deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız" dedi.

Bakan Murat Kurum, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldi. Buluşmada konuşan Kurum, 6 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 303 binin konutu teslim ettiklerini hatırlatarak, "Böylece deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamlamış olduk. Bu da her 3 hak sahibi depremzede kardeşimizden, vatandaşımızdan 2'sinin konutuna, yuvasına kavuştuğunu ifade ediyor. Hep söylediğimiz gibi şu an dünyada 2 yılda 300 bin konutu yapıp bitirecek, alnının akıyla teslim edecek Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Şu anda saatte 23, günde 550 konut üretebilecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Allah'ın izniyle 6 Şubat sabahı söz verdiğimiz gibi 11 ilimizde evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan hiçbir kardeşimizi bırakmamak üzere gece-gündüz çalışmaya ve 11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yuvalarını teslim etmeye gayret edeceğiz. Bugün Kahramanmaraş'ımızda 45 bin yeni evimizi, iş yerimizi bitirdik ve burada hayatlar başladı. 29 konutumuzun ve iş yerimizin yapımı olanca hızıyla devam ediyor ve söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar Kahramanmaraş'ımızda 74 bin yuva ve iş yerimizi kardeşlerimize teslim etmiş olacağız" dedi.

'280 BİN SOSYAL KONUTUMUZUN İNŞASINA DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Kurum, "Her ailemizin huzurla yaşayacağı yuvaları yine kazandırmak için de sosyal konut projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. ve bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ederek, yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için bu mücadelemizi ortaya koyduk ve şu anda da Türkiye'nin dört bir yanında 280 bin sosyal konutumuzun inşasına devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın 81 ilimizde hayata geçecek sosyal konut kampanyamızı milletimizle detaylarını paylaşıyor olacak. Buradan deprem bölgesine de bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız ve evi olmayan, burada dar gelirli emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit-gazi yakınlarımız ve burada yaşayan yine tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatıyor olacağız ve deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız. Burada bilhassa evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projemizi inşallah yapıyor olacağız. ve önümüzdeki günlerde de detaylarını tüm Türkiye'yle Sayın Cumhurbaşkanımızı teşrifleriyle birlikte paylaşıyor olacağız. Tabii bu projede özellikle gençlerimize ve en az 3 çocuğu olan ailelerimize de çok önemli avantajlar sağlayacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA