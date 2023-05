BAKAN KURUM: YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NA YAPILAN TOPLAM BAŞVURU 83 BİNE ULAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 448 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 800 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz' dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Şile'de bir dizi programa katıldı. Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret eden Kurum, ardından Çamlık Fide Dağıtım Programı'na geçti. Daha sonra Şile Ağva Yolu ve Toplu Açılış Töreni'nde ilçeye yapılan projelerin açılışlarını gerçekleştirdi. Programlara Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Kurum, Atık Getirme Merkezi'ni ziyareti sırasında çocuklara hediyeler de verdi. stantları gezen Kurum, Şile'deki vatandaşlarla bir araya gelerek fidan dağıttı. İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuşan Bakan Kurum '2012 yılında 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' diyerek Gaziosmanpaşa'dan ilk kazmayı vurmuştuk. Şimdi de 'İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm' ve 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. Hedef belli, 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında olan 2 rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'da, riskli 1,5 milyon riskli yapıyı, konutu yavrularımızın istikbali yenileyeceğiz. Tabi bu projemizin selameti için, cumhurbaşkanımız bir de müjde vererek 'Dönüşümde Yarısı Bizden' dediler, 'Yarısı Devletten' dedi. Şu anda başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? Vatandaşımızın rızası, talebi çerçevesinde yerinde hızlı gönüllü anlayışıyla inşaatlarımızı yapacağız. 750 bin lirasını biz, 750 bin lirasını vatandaşımız 10 yıl vade ile ödeyecek. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 448 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 800 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz? ifadelerini kullandı.?

'ŞİLE, AĞVA, KANDIRA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK? Bakan Kurum, 'Şile, müjdelere hazır mısın" diyerek bölgeye yapılacak müjdeleri de şöyle sıraladı:

'Bir; bugün Şile'nin çok beklediği, ihtiyacı olan birinci sınıf atık getirme merkezimizi hizmete alıyoruz. Belediyemizle birliktedesteğiyle yapılan bu proje Şile'nin daha temiz ve daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacak daha temiz, daha yeşil bir Şile'ye yardımcı olacak inşallah.

'İki; Ahmetli 3. Etapta inşaatı süren konutlarımız vardı.112 konutumuz alt ve üstyapısıyla, çevre düzenlemesiyle, sosyal donatısıyla hazır. Haziran ayı içerisinde yeni yuvalarımız hayırlı uğurlu olsun.

'Üç; Şile Ağva otoyolunu açıyoruz. Şilemize hayırlı olsun. Şile, Ağva, Kandıra'yı birbirine bağlayacak. Toplam yatırım değeri 8 milyar lira olan projemiz daha da gelişecek. İlbank desteğiyle Yakuplu Caddesindeki prestij yolunu düzenledik. Buradan gelenler, Şile'nin ne kadar güzel bir ilçe olduğuna bir kere daha şahitlik edecek.

'Dört; Gençlerimiz bizden bir merkez istemişlerdi. Kütüphaneleri, konferans salonları olan Ağva Gençlik ve Kültür Merkezimizi bugün hizmete alıyoruz.?

'ŞİLE'MİZE, SİZLERE BİR MİLLET BAHÇESİ DAHA KAZANDIRACAĞIZ? Bugün açılışı yapılan projelerle ilgili de konuşan Bakan Kurum, 'Projelerimiz bu kadar mı' Elbette değil. Ayazma Kumbaba Millet Bahçemizin ilk etabını bugün açıyoruz. Şile Bezi Atölye çalışmalarımız devam ediyor. Bittiğinde hem ilçemizin yeşil miktarı artacak hem de atölyeyle Şile'nin ekonomisine değer katacağız. 2 ay sonra Şile Bezi Atölyemizi açıyoruz. Hayırlı olsun. TOKİ'miz eliyle 56 konutluk bir Örnekköy projesi hazırlıyoruz. İnşallah en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Yaka Köyümüzde başlıyoruz sonra da etap etap ilerleyeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.Yine hükümet konağımızın inşası devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Bucaklı mahallemizdeki 129 konut ve 1 camii inşaatımızda da önemli bir ilerleme kaydedildi. İnşallah yıl bitmeden sizlere teslim edeceğiz. Son olarak bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Projelendirme çalışmalarımız başladı. İnşallah Şile'mize, sizlere bir millet bahçesi daha kazandıracağız, mesire alanı kazandırıyoruz. Açılışını yaptığımız projelerimiz ve müjdelerimiz; sizler için, Şile'miz için, İstanbul'umuz için hayırlı, uğurlu olsun? dedi.

'BU İMALAT SADECE KENDİ BAŞINA 4,5 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU? Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise Şile Ağva Yolu'nun açılışından ötürü çok mutlu olduğunu belirterek ?Bu imalat sadece kendi başına 4,5 milyar liraya mal oldu. Uzun zamandan beri beklenen bu projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. İlçemizde birbirinden kıymetli ve güzel eserleri birlikte taçlandıracağız. Bu eserlerin imalatında ve desteğinde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz? dedi.