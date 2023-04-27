BAKAN KURUM: YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NA 2 GÜNDE 37 BİN 178 BİNA İÇİN BAŞVURULDU

SULTANBEYLİ Millet Bahçesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum tarafından açıldı. Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular dün itibariyle başladı. 2 günde İstanbul'umuzda 243 bin 72 bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 37 bin 178'e ulaştı. Sultanbeyli'deki başvuru sayısı da şu anda 867. İnşallah 29 Mayıs'a kadar bu sayının daha çok artacağına inanıyorumö dedi.

"93 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

"MİLLET BAHÇESİ SAYISINI ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇERİSİNDE BİNE ÇIKARACAĞIZ"

KESKİN: MİLLET BAHÇELERİNİN SAYISI ARTIYOR

Yeşile dost çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde şehrin içinde doğayı vatandaşla buluşturan millet bahçelerinin sayısı artıyor; şehirlerimizin, ilçelerimizin değerine değer katıyor. Bunlardan birini Sultanbeyli'mizde siz kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sosyal donatı alanlarıyla millet bahçemizin, huzurlu ortamıyla hemşerilerimizin yeni yaşam alanı olacağına inanıyorum. Kentlerimize önemli oranda yeşil alanlar kazandıran cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Elbette sadece bununla kalmıyoruz. Aydos Sosyal Tesislerimizin hemen yanı başında 230 bin metrekare alana sahip Aydos korumuz, 190 bin metrekare alana sahip Abdurrahmangazi korumuzun çalışmalarına başladık. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda parklarımızı da dahil ettiğimizde toplamda 1 milyon 441 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olduk. Tüm bu projelerimize ilave olarak Turgut Reis (261 dönüm), Mecidiye (50 dönüm) ve Ahmet Yesevi (61 dönüm) Mahallerimizde de mesire alanı projelerimiz başladığımızda toplamda 1 milyon 813 bin metrekare yeşil alana ilçemiz sahip olacaktır" şeklinde konuştu.