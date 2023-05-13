BAKAN KURUM 'YARISI BİZDEN' KAMPANYAMIZA TAM 666 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞVURU YAPTI

? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe ziyaretileri sırasında konuşan Bakan Kurum, 'Bugün itibariyle 'Yarısı Bizden' kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, ilçeleri ziyaret ederken, vatandaşları selamladı ve çocuklara oyuncak dağıttı.

'151 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İNŞASINI BAŞLATTIK

İlçe ziyaretleri sırasında konuşma yapan Bakan Kurum Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin etkilerinden söz etti. Kurum, 'Kıymetli kardeşlerim biliyorsunuz 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sebebiyle 11 ilimiz etkilendi. 11 ilde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremde acısı 85 milyonu ve 85 milyondaki tüm şehirlerimizi etkiledi. Bu depremde 50 bin 400 canımızı kardeşimizi yitirdik. ve ilk andan itibaren de kardeşlerimizin yarasını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. ve şu anda depremden sonra başlattığımız konut seferberliği Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı en büyük konut seferberliği kapsamında tam 151 bin bağımsız bölümün inşasını başlattık. İnşallah bir yıl içerisinde ilk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu inşa ederek hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz dedi.

'YARISI BİZDEN' KAMPANYAMIZA TAM 666 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞVURU YAPTI

Kartal'da vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum İstanbul'daki riskli yapılara değinerek şöyle konuştu; 'Bugün itibariyle 'Yarısı Bizden' kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. Bu kapsamda sizlere, Kartallı kardeşlerimize sözümüzdür. Kartal'da, İstanbul'da tek bir riskli yapıp kalmayana kadar çalışacağız, koşturacağız ve İstanbul'umuzun kıymetli kardeşlerim bugüne kadar biz hep hizmetlerimizle, eserlerimizle, 39 ilçemizi, 963 mahallemizi hep inşa ettik, ihya ettik. Vatandaşımızla beraber olduk. Deprem oldu, sel oldu biz vatandaşımızın yanındaydık Kartal'da bina çöktü biz yine oradaydık. ve el ele verdik Orhantepe'mizi güzelleştirdik. Sağlam, güvenli yuvalarımıza kavuşturduk. İstanbulumuzu bundan sonra da hiç kimsenin insafına, beceriksizliğine terk etmedik terk etmeyeceğiz

'VATANDAŞIMIZLA BİRLİKTE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Maltepe'de kentsel dönüşüm başlatacaklarını ifade eden Bakan Kurum, 'Başkanım bize dedi ki 'Sayın Bakanım Küçükyalı'da, Çınar'da bir kat verildiği zaman kendiliğinden dönüşür' dedi. Burada da riskli yapı kalsın istemiyoruz. Küçükyalı'da, Çınar mahallemizde, yine İdealtepe ve Altuntepe mahallelerimiz de bir çalışma başlattık ve İnşallah bu alanlarda rezerv alan ilanı yapmak suretiyle vatandaşlarımızın istediği o bir katı vereceğiz ve vatandaşımızla birlikte dönüştüreceğiz. Rezerv alanla birlikte vatandaşlarımız, kardeşlerimiz kanunun getirdiği muafiyetlerden faydalanacaklar diye konuştu.

'BUNLAR BECERİKSİZ, BUNLAR İŞ BİLMEZLER

Muhalefeti eleştiren Bakan Kurum, şunları ekledi

'Metro yapacağız diyorlar, metro ortada yok. Bahar gelecek diyorlar, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de biz baharı göremedik. Ne gördük, yalancı baharı gördük, yolda kalan otobüsleri, karda kapanan yolları gördük. Bir türlü bitmeyen metro hatlarını gördük. Her şeyi gördük ama eser, hizmet göremedik. Afet olur, afette tatile çıkarlar. Millete meydanda söz verirler, bu sözleri tutmazlar. İşte türlü türlü entrikalarla, kasetlerle, kumpaslarla yine yapıyorlar. İşte görüyoruz. Kasetle geldiler, hala kaset siyaseti yapıyorlar. Eser, hizmet yok. Ama biz 21 yıldır milletimize sözlerimizi tuttuk. Bizim temelini attığımız metro istasyonlarının üzerine hafriyat doldurdular. Bizim çiçeklerle bezediğimiz o dikey bahçelerimizi söktüler. Esenyurt metrosu, biz onlara verdiğimizde yüzde 1 ilerlemiş. Finansı hazır, parası hazır, her şeyi hazır. Tek iş, o işi yürütmek. 4 koca yılda sadece yüzde 4 ilerlemiş. Yüzde 5 olmuş tüm ilerleme. Çekmeköy'e gidiyoruz, Çekmeköy'de yapması gereken kavşağı yapmıyor. Niye Bin dereden su getiriyor. Üsküdar'a gidiyorsunuz. Üsküdar'da yine protokolle yapması gereken altyapıyı yapmıyorlar. Sebep yok. Sancaktepe'ye gidiyorsunuz metro yok. Tuzla'ya gidiyorsunuz, normalde bu zamanda bitmesi lazım, yine yapmamış. Ataşehir'e gidiyorsun aynı. Ümraniye'ye gidiyorsun, biz İstanbul'un evlatları burada çalışsın, İstanbul finans merkezi olsun diyoruz, oraya altına metro istasyonunu planlıyoruz. Rahmetli Kadir abi başlatıyor, hala bitiremediler. Biz 65 milyar liralık yatırımla finans merkezini bitirdik hizmete açtık. Bunlar bitiremez. Bunlar beceriksiz, bunlar iş bilmezler. Aynı anlayışla işte bahar vaat ediyorlar. Bu millet sizin baharınızdan ne gördü ki şimdi sizden bahar beklesin.

'TÜM ANNELERİMİZİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM

14 Mayıs'ta yapılacak Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı zamanda anneler gününe denk geldiğini belirten Kurum, 'O gün milletimiz sandığa gidiyor. Yine o gün aynı zamanda cennetin ayakları altına serildiği annelerimizin günü. Ben buradan bizleri büyütüp devlete, vatana ve millete hayırlı bir evlat olmak için yetiştiren, her zor anımızda yanımızda olan başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Anneler Günü'nü gönülden kutluyorum. İnşallah o gün; siyasi ikbalini, sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek. ve Yasin Börü'nün annesi kazanacak.Eren Bülbül'ün annesi kazanacak! Aybüke öğretmenin annesi kazanacak! Tüm annelerimiz kazanacak. Türkiye'nin lideri, milletin lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanacak dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023