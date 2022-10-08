Bakan Kurum: "Yalanla, çarpıtmayla, iftirayla, ikiyüzlü tavırla siyaset olmaz, eser üretilmez, millete hizmet edilmez"
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Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu.
Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. (5)
Kaynak: AA / Güncel