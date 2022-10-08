Bakan Kurum: "Yalanla, çarpıtmayla, iftirayla, ikiyüzlü tavırla siyaset olmaz, eser üretilmez, millete hizmet edilmez" Güncel Haberler Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni'nde konuştu. (5) Kaynak: AA / Güncel İklim Değişikliği Cinderesi Altındağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kurum: 'Yalanla, çarpıtmayla, iftirayla, ikiyüzlü tavırla siyaset olmaz, eser üretilmez, millete hizmet edilmez' - Haberler

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