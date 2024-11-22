Bakan Kurum ve Malta Bakanı Galdes İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Galdes'i makamında ağırlayan Kurum'a, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İsmail Tüzgen eşlik etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği konuları ve Türkiye'nin 2026'da gerçekleşecek COP31 başkanlığına adaylığı ele alındı.

Malta'ya 6 Şubat depremleri sonrası gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Kurum, "Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu, 2025 yılı sonunda ise 453 bin konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Kentsel Dönüşüm Seferberliği" kapsamında 12 yılda yaklaşık 2 milyon bağımsız bölümde yaşayan 8 milyonu aşkın kişinin güvenli konutlara kavuştuğunu belirten Kurum, çalışmalar kapsamında yaklaşık 2,3 milyon yeni bağımsız bölümün inşa edildiğini, 400 bin bağımsız bölümün de dönüşüm sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Kurum, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan "Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği" kapsamında ise 21 yılda yaklaşık 1,5 milyon konutun teslim edildiğini bildirdi.

Galdes'in depremde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yaptığı ziyarete değinen Kurum, Türkiye'nin planlı kentleşme çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

"Türkiye hükümeti sayesinde insanlar kısa sürede evlerine taşınmış"

Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes ise Türkiye'de çok iyi ağırlandığını belirterek Kurum'u ülkesine davet etti.

Galdes, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarından övgüyle bahsederek "Gaziantep'e gittik. Evler bitmiş. Türkiye hükümeti sayesinde insanlar kısa sürede evlerine taşınmış. Yeni evlerin daha iyi bir yaşam kalitesi sunduğunu gördüm." diye konuştu.

Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getiren Galdes, "Bizim de konut projemiz var. Afet müdahale planı hazırlıyoruz. Bu konuda Türkiye'nin bilgi birikiminden yararlanmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Galdes, Türkiye'nin COP31 başkanlığına adaylığı için destek vereceklerini beyan etti.

Kurum ziyaret için Galdes'e teşekkür ederek, Türkiye'nin her alanda işbirliğine hazır olduğunu belirtti.