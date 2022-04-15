Bakan Kurum, Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı - Haberler

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Bakan Kurum, Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı

AA - Güncel
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Açılış öncesi dua edilmesi Bakan Kurum'un konuşması Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın konuşması (Video konferans) Kurdela kesimi Bakan Kurum'un, video konferansla Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlatmasıVAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,...

Açılış öncesi dua edilmesi

Bakan Kurum'un konuşması

Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın konuşması (Video konferans)

Kurdela kesimi

Bakan Kurum'un, video konferansla Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlatması

VAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Tuşba ilçesinde "Toplu Açılış ve Edremit Millet Bahçesi Fidan Dikimi" töreninde konuştu. (4)

Bakan Kurum, Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı

Bakan Kurum, Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı

Bakan Kurum, Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı

Bakan Kurum, Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı

Bakan Kurum, Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı

Bakan Kurum, Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı

Bakan Kurum, Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı

Bakan Kurum, Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı

Bakan Kurum, Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı

AA / Güncel

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