Bakan Kurum, Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlattı
AA - Güncel
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Açılış öncesi dua edilmesi Bakan Kurum'un konuşması Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın konuşması (Video konferans) Kurdela kesimi Bakan Kurum'un, video konferansla Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlatmasıVAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,...
Açılış öncesi dua edilmesi
Bakan Kurum'un konuşması
Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın konuşması (Video konferans)
Kurdela kesimi
Bakan Kurum'un, video konferansla Edremit Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikimini başlatması
VAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Tuşba ilçesinde "Toplu Açılış ve Edremit Millet Bahçesi Fidan Dikimi" töreninde konuştu. (4)