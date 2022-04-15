Bakan Kurum, Van'da iftar programında konuştu Açıklaması

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Özalp ilçesinde AK Parti teşkilatınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ekonomi manipülasyonlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı binası önünde inşaat çalışmaları devam eden Millet Bahçesine geçen Bakan Kurum, Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Burada ilk fidanları toprakla buluşturan Kurum, inşaat çalışmaları hakkında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Kurum, daha sonra Özalp ilçesinde geçerek AK Parti İlçe Başkanlığınca tertip ettiği programda parti üyeleriyle iftar yaptı.

Burada yaptığı konuşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Bakan Kurum, kentte birçok projenin müjdesini verdiklerini ifade etti.

Tarih boyunca neşede ve üzüntüde hep bir arada olduklarını dile getiren Kurum, şöyle dedi:

"Birlikte güldük, birlikte hüzünlendik. Nasıl düğünlerde birlikte halay çektiysek, acılarımızda, kayıplarımızda, cenazelerimizde birlikte gözyaşı döktük. Şehitlerimizin, yitirdiklerimizin ardından dudaklarımızda hep aynı dualar vardı. Bir zamanlar Edirne'den Van'a hepimizin başı eğikti, boynu büküktü. Şimdi artık başlarımız dik, boynumuzu yere eğmiyoruz. Eskiden kalbimiz kırıktı, gönlümüz harabeye dönmüştü. Şimdi artık kalbimizde neşe var, gönlümüz yarınların umutlarıyla dolu. Aynı gök kubbe altında, aynı şanlı bayrağın gölgesinde, bu aziz devletin, bu cennet vatanın, bu kutlu ülkenin vatandaşları olarak istikbale umutla, ümitle, aşkla bakıyoruz."

Bugünün Türkiye'sini işbirlikçilerin, vesayetçilerin ve hain darbecilerin ellerinden, bu davanın neferlerinin verdiği mücadeleyle hep birlikte kurtardıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde çok daha çetin bir mücadele, çok daha büyük bir hedef var, 2023 seçimleri. Ben tüm kardeşlerimizi, bu milletin hak ettiği istikbal için gayrete, mücadeleye davet ediyorum. Tüm kardeşlerimizi her zamankinden daha çok çalışmaya çağırıyorum. Kökleri yüzyıllar önce Anadolu coğrafyasına atılmış bu hareket, sizlerin omuzlarında yükselmiştir. Şimdi yeniden, daha güçlü, daha azimli bir şekilde, aşkla, dava kardeşliğiyle saflarımızı sıklaştırmanın vaktidir. Hiç şüpheniz olmasın 2023 hedeflerine ulaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağız. Van'dan başlamak üzere 81 ilimiz, 972 ilçemizde davamızın bayrağını yine göndere, yine en yükseğe çekeceğiz. Cumhurbaşkanımızı daha büyük hedefler için yeniden seçeceğiz."

Türkiye'nin daha da güçlenmesi için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün salgınla mücadele ediyoruz. Ekonomi manipülasyonlarıyla mücadele ediyoruz. Fırsatçılarla mücadele ediyoruz. Küresel çetelerle mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızı koruyacağız. Sosyal destek programlarımızı arttıracağız. Geçici olduğuna yürekten inandığımız hayat pahalılığının önüne hızlıca geçeceğiz. Birileri istese de istemese de dünyanın en büyük 10 ekonomisi listesine, Türkiye'nin adını altın harflerle yazdıracağız. Çünkü bizim Gürpınarlı Ömer'imize, Gevaşlı İsmail'imize, Ercişli Hurşit'imize, Sıtkı'mıza, Ali'lerimize, Mustafa'larımıza, tüm şehitlerimize sözümüz var. Vanlı mert, yiğit kardeşlerimizle şehitlerimize verdiğimiz sözü her ne pahasına olursa olsun tutacağız"

Programa, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran, AK Parti Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar ve partililer katıldı.