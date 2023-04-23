Bakan Kurum Üsküdar'da 23 Nisan şenliklerine katıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da düzenlenen 23 Nisan Şenliklerine katıldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da düzenlenen 23 Nisan Şenliklerine katıldı. Çocuklara seslenen Bakan Kurum, "Türkiye'nin güzel yarınlarına dair inancın tohumu, güçlü Türkiye için kurduğumuz hayallerin filizi sizlersiniz. Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Validebağ Korusu'nda gerçekleşen şenlikte çocuklar için çeşitli gösteriler düzenlendi. Etkinliğe katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, çocuklara oyuncak hediye edip, oyunlar oynadı.

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