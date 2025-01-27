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Bakan Kurum, UNICEF Temsilcisi ile İklim Değişikliği Projelerini Görüştü

Bakan Kurum, UNICEF Temsilcisi ile İklim Değişikliği Projelerini Görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya gelerek iklim değişikliğiyle ilgili gençlere yönelik ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile görüştü.

Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marchi ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ortaklaşa yürütülen projelerin, gençlere olan katkılarını vurguladıklarını aktaran Kurum, "Görüşmemizin gelecek nesillerimiz için yeni ve güçlü işbirliklerine kapı aralamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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