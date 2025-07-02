Bakan Kurum'un Gemlik Depreminin Ardından Açıklamaları

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunarak, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Her deprem bize hatırlatıyor ki afetlere karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımızla el ele hızlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursalılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Allah ülkemizi daha büyük afetlerden korusun. Her deprem bize hatırlatıyor ki afetlere karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımızla el ele hızlandırmamız gerekiyor. Tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için gereken her adımı atacağız."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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