Bakan Kurum, Ümraniye'de gençlerle skuter kullandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle skuter kullandı.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençle skutere binerek millet bahçesini dolaşan Kurum, daha sonra ızgaranın başına geçerek onlara köfte ekmek ikram etti.

Program sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, bütün mücadelelerinin gençlere daha iyi bir gelecek sunmak olduğunu belirterek, "Onlar bizim her şeyimiz. Bu millet bahçeleri de gençlerimizin bir araya geldiği, eğlendiği, koşup oynadığı, spor yaptığı, aileleriyle bir arada olduğu, skuter, bisiklet, spor alanları ve kütüphaneleriyle hoşça vakit geçirdiği mekanlar." dedi.

İstanbul genelinde 18 milyon metrekare büyüklüğünde 48 millet bahçesi inşa ettiklerini ifade eden Kurum, fidanları toprakla buluşturup herkesin ulaşacağı bu alanları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nin özelliklerinden bahseden Kurum, şunları kaydetti:

"Ümraniye'de şehrin merkezinde herkesin yürüme mesafesinde ulaşabileceği, içerisinde her türlü sosyal donatının olduğu büyük bir kompleksteyiz. İçerisinde kütüphanesi de var. Her türlü fiziksel aktivite yapılabiliyor. Bunların sayısını artırarak iklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz. Gençlere daha güzel bir ülke bırakacağız. Gençlerin hak sahibi olacağı, herkesin mutlu olacağı bir İstanbul hayal ediyoruz. Bu anlayışla Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz. Seçim sürecinde herkese ulaşıp dinlemeye çalıştık. Gençlerimizle bir arada olduk. Gençlerimizin öneri ve fikirlerini dinleyip dikkate aldık. Aynı anlayışla gençlerimizle kadınlarımızla 85 milyon el ele vereceğiz, büyük, güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Eminiz ki Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak. Gençlerimiz Cumhurbaşkanı'mıza ve Cumhur İttifakımıza en yüksek desteği verecektir. Biz de onlarla el ele şehirlerimizi inşa etmeye devam edeceğiz."