Bakan Kurum, Ümraniye Atakent Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm toplantısında konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da bu yüzyılın dönüşümüne 611 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 125 bine ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " İstanbul'da bu yüzyılın dönüşümüne 611 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 125 bine ulaştı." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye Atakent Mahallesi'nde düzenlenen kentsel dönüşüm toplantısında yaptığı konuşmada, Ümraniye ve İstanbul'u güçlü ve dirençli yapılara sahip bir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

"İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarına işaret ederek son başvuru rakamlarını paylaşan Kurum, "Şu anda İstanbul'da bu yüzyılın dönüşümüne 611 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 125 bine ulaştı. Yani daha şimdiden 2 milyon 500 bin vatandaşımızın hayatı değişmeye başladı. Ümraniyeli kardeşlerimiz de bu kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Size söz veriyoruz. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir gencimiz afetlere karşı kendini güvensiz hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak." ifadelerini kullandı.

Atakent Mahallesi'ndeki yapıların 1970'lerden kalma, ömrünü tamamlamış binalar olduğunu belirten Kurum, can güvenliğinin sağlanması için yapıların acilen dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Kurum, mahalle sakinlerine kentsel dönüşüme katılma çağrısı yaparak, şöyle konuştu:

"772 bina ve 6 bin 124 konut ve iş yerinden oluşan, 25 bin kardeşimizi ilgilendiren bu mahallemizde çok özel bir kentsel dönüşüm çalışması yürüteceğiz. Atakent Mahallemiz için de 'Yarısı Bizden' diyelim. Kentsel dönüşüme sokacağınız konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayalım. Kentsel dönüşüme 'evet' dediğiniz andan itibaren hem taşınma hem de kira yardımlarından istifade etmenizi sağlayalım. Başlatacağımız bu çalışma, İstanbul Finans Merkezine de yakın olan bu mahallemizin değerine değer katacaktır."

Ödeme koşullarında vatandaşlara en uygun imkanların sağlanacağını vurgulayan Kurum, uzlaşma ofisini de yarın bölgeye kurarak çalışmalara hemen başlayabileceklerini dile getirdi.

İstiklal ve Armağanevler mahalle sakinlerine de kentsel dönüşüm sürecine başlama çağrısında bulunan Kurum, tüm evleri güvenli hale getirmek istediklerini kaydetti.

Ümraniye'de yapılan ve başlatılan çalışmalar

Ümraniye'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Kurum, şunları aktardı:

"Bakın daha geçtiğimiz hafta Hekimbaşı Mahallemizde 591 konut ve 28 dükkanımızın temellerini attık. Aynı gün Komşu Finans Evleri Kentsel Dönüşüm Projemizle inşa ettiğimiz 190 konutumuz ve 55 dükkanımızın anahtarlarını teslim ettik. Osmangazi Korusu Millet Bahçemizden katlı otopark ve meydanımıza, atık getirme merkezinden kentsel dönüşüm projelerimize kadar Ümraniye'mizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Topağacı'nda 77 bin metrekarelik alanda Molla Hüsrev Camii ve Güney Camii çevresinde yürüttüğümüz projelerde kat karşılığı anlaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarttık ve kentsel dönüşümü başlattık. Kazımkarabekir ve Dudullu'da 10 mahallemizi ilgilendiren 2B alanlarında kentsel dönüşümün önünü açmak için imar çalışmalarımızı yaptık. Ada bazında uygulama çalışmalarına başladık. Hazine mülkiyetinde olan 275 bin metrekarelik arazinin sosyal donatı alanı olarak kullanılmak üzere hibe yapılmasına ilişkin yetki yazımızı imzaladık."

Bakan Murat Kurum, verdikleri sözü unutanlardan değil, hemen yerine getirenlerden olduklarını ifade etti.

İnkılap ve Hekimbaşı'ndaki orman vasfını yitirmiş yaklaşık 350 dönümlük alanda vatandaşların tapu sorunlarını çözdüklerini vurgulayan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İndirim ve uygun taksitlerle tapuları veriyoruz. Bölgedeki kamuya ait alanları kullanarak örnek bir kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz. Hekimbaşı Mahallemizde av köşkünün de bulunduğu arazide tapu malikleriyle görüşüyoruz. Vatandaşımıza başka bir yerden Hazine taşınmazı önereceğiz. Buradaki kardeşlerimiz de tapularına sahip olacaklar. Vatandaşımız ister kendi yapar; isterse bir müteahhit ile anlaşır, isterse de TOKİ eliyle buraları dönüştürebilir. Yine Dumlupınar, Kazımkarabekir, Topağacı, İnkılap, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu'yu kapsayan yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda 2B kadastrosu yapılamayan parseller var. Mahkeme süreci sonucuna göre kardeşlerimizi tapularına süratle kavuşturacağız. Dudullu Meydanı ve Osmangazi Millet Bahçesi çevresinde yerinde dönüşüm yapacak; yaşanabilir yeni alanlar oluşturacağız. Çamlık'ta şehrin merkezinde bulunan 50 bin metrekare alanı, millet bahçesi olarak sizlerin hizmetine sunacağız."

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen mitingin sloganının "Türkiye Sana Emanet" olduğunu ifade eden Kurum, 21 yıldır Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Erdoğan'ın da Ümraniyelilere ve 85 milyona emanet olduğunu kaydetti.

Kurum, konuşmasının sonunda bir süre toplantının yapıldığı salonda kalarak, vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili sorularını yanıtladı.