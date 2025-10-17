Bakan Kurum, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu"nda konuştu Açıklaması

Haberler

Bakan Kurum, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu"nda konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğanın dilinin yeniden öğrenilmesi gerektiğini belirterek, "Biz buna 'öze dönüş' diyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğanın dilinin yeniden öğrenilmesi gerektiğini belirterek, "Biz buna 'öze dönüş' diyoruz. Bu vizyonla Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde, Sıfır Atık Hareketi'yle dünyada bir çığır açtık. 2017'de başlayan bu yolculuk, bugün 7 kıtada iz bırakan bir dünya markası haline geldi." dedi.

Kurum, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle Hilton Bomonti'de düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan, küresel çevre ve iyilik hareketine dönüşen Sıfır Atık seferberliği için bir arada bulunduklarını söyleyen Kurum, foruma, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanından katılım olduğunu kaydetti.

Kurum, "21. yüzyılda dünyamız ve insanlık alemi, deyim yerindeyse sınırsız tüketimin bile, artık sınırına dayanmış durumdadır. Kaynaklarımız tükenmekte, atık miktarımız her geçen gün artmakta ve maalesef doğal düzen için zaman daralmaktadır." diye konuştu.

Bu nedenle sıfır atığın sürdürülebilir bir dünyanın anahtarı olduğunu vurgulayan Kurum, "Belki iklim değişikliğini tersine çeviremez ama uyumu hızlandıracak en büyük güç yine odur. Sıfır atık, dünün tecrübesiyle geleceği bugünden korumaktır ve çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır. İşte bugün, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nu gerçekleştiriyor, geleceğimiz için, hep birlikte ellerimizi birleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünyaya bıraktığımız her şey, er ya da geç bize geri dönüyor"

Kurum, tabiatın diline hizmet etmenin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Doğa konuşur ve insan onu anlayabildiği kadar bilgedir. Bu salonda farklı geçmişlerden, farklı şehirlerden, farklı ülkelerden gelmiş yüzlerce kişi bir aradayız. Dillerimiz farklı, bayraklarımız başka renklerle dalgalanıyor ama hepimiz üretiyoruz, tüketiyoruz. Endonezya'da atılan bir plastik atık, birkaç ay sonra Norveç kıyılarında karaya vurabiliyor. Afrika'da yakılan atık, Amazon ormanlarının üzerine kara duman olarak ulaşabiliyor. Yani, atıklar kıtalar arası dolaşırken herhangi bir vizeye ihtiyaç duymuyor. Dünyaya bıraktığımız her şey, er ya da geç bize geri dönüyor. Bu döngü, doğada milyonlarca yıldır sürüyor. Hepimizin doğanın dilini yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Biz buna 'öze dönüş' diyoruz. Bu vizyonla Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde, Sıfır Atık Hareketi'yle dünyada bir çığır açtık. 2017'de başlayan bu yolculuk, bugün 7 kıtada iz bırakan bir dünya markası haline geldi. Bu hareketle sadece atığı azaltmıyoruz, ortak evimiz dünyamızı korumak için küresel bir bilinç oluşturuyoruz. Tüketime insani bir boyut kazandırıyor, medeniyetimizden ilham aldığımız evrensel bir yaşam felsefesini bu manada öneriyoruz."

"Gelin, Sıfır Atık hedefini daha adil bir dünyanın başlangıcı kılalım"

Kurum, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda küresel çağrılarını bir kez daha tekrar ettikleri, tüm insanlığa "gelin" dediklerini kaydetti.

"Gelin, sıfır atığı sadece bir çevre politikası olarak daraltmayalım, dünyada barışın, paylaşımda adaletin ortak dili haline getirelim." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Gelin, Sıfır Atık hedefini daha adil bir dünyanın başlangıcı kılalım. Küresel iklim krizine karşı 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek insanlığı yeniden öze dönüşe çağıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Sıfır Atık Hareketi'mizin mimarı, Emine Erdoğan Hanımefendiye sonsuz şükranlarımı sunuyor, Sıfır Atık Vakfına, siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
