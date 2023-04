BAKAN KURUM: ÜLKEMİZİ KADINA ŞİDDET AYIBINDAN KURTARMAK İÇİN HER ALANDA ÇALIŞTIK

Üsküdar'da düzenlenen programlarla ilk defa oy kullanacak gençler ve kadınlarla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Gençler ülkemiz, İstanbul'umuz, geleceğimiz için çok güzel hayaller kuruyorlar. İnşallah o hayalleri gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bütün mücadelemiz siz gençler içindir. 21 yılda hem çalışma hayatında hem de aile hayatında her zaman kadınlara destek olduk. İstihdamda kadın sayısını 6 milyondan 10 buçuk milyona çıkardık. Ülkemizi kadına şiddet noktasında bu ayıptan kurtarmak için eğitimden istihdama kadar her alanda birlikte çalıştık. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen kardeşlerimizin primlerinin üçte birini devletimiz karşılıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bu seçimde ilk defa oy kullanacak gençlerle Valide Sultan Gemisi'nde bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Kurum, lise öğrencileriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Bakan Kurum, ardından Çavuşdere Spor Sarayı'na geçerek kadın seçmenlerle kahvaltıda buluştu.

Gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyen Kurum, "Gençlik, insan ömrünün en kıymetli hazinesi, hayat mevsimlerinin bahar faslıdır. Muhammed İkbal'in dediği gibi "Bir milletin sermayesi para, gümüş, altın değil. İmanlı, dinç ve kudretli dimağlara sahip, çok çalışkan, cevval ve çevik gençleridir." İşte bir milletin gücü, güçlü gençliğinden geliyor. Bütün masalarda kısa da olsa sohbet ettik. Hepsi pırıl pırıl ülkemiz, İstanbul'umuz, geleceğimiz için çok güzel hayaller kuruyorlar. İnşallah o hayalleri gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bizim güçlü, bilinçli, TEKNOFEST gençliğimiz gümbür gümbür geliyor. İnşallah tüm dünyada söz sahibi olacaksınız. Bütün mücadelemiz siz gençler içindir. Sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için çevremizi, ülkemizi her alanda geliştirmeye gayret ediyoruz. Şehirlerimizde yeşil alanı artırarak gençlerin daha temiz bir havayı soluması için mücadelemizi 81 ilimizde yapıyoruz" dedi.

İŞSİZLİK ORANIMIZI YÜZDE 7 SEVİYESİNE GERİLETECEĞİZ

Bakan Kurum, "Her geçen gün sizler için çok daha güzel adımları atıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız 'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar' yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizi açıkladı. Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Önümüzdeki 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz. Sizlere daha iyi bir gelecek inşa etmek için gece demeden gündüz demeden çalışmaya, sizlere her yerde ve her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ÜLKEMİZİ HER DAİM GELECEĞE TAŞIYACAK OLAN KADINLARIMIZDIR

Bakan Kurum, Çavuşdere Spor Sarayı'nda kadın seçmenlerle kahvaltıda buluşma programında ise şunları söyledi:

"Şairin dediği gibi bir kadındır toprağı vatan evi yuvan yapan. Sizler hem evimizi yuva yapıyorsunuz hem bizlere hem de çocuğunuza bakıyorsunuz. Aileleriniz için çok büyük fedakarlıklar yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Tarihimizde olduğu gibi ülkemizi her daim geleceğe taşıyacak olan kadınlarımızdır. AK Parti olarak kadınlarımızın hak ve hürriyetlerinin genişlediği dönemi 21 yıldır yaşıyoruz. 21 yılda hem çalışma hayatında hem de aile hayatında her zaman kadınlarımıza destek olduk. İstihdamda kadın sayısını 6 milyondan 10 buçuk milyona çıkardık. Neredeyse iki katına çıkardık. İŞKUR ve KOSGEB'ler ile kadınlar üretti, iş yeri sahibi haline geldi. Ülkemizi kadına şiddet noktasında bu ayıptan kurtarmak için eğitimden istihdama kadar her alanda birlikte çalıştık. Kadınlarımız ülkemizi en güçlü şekilde temsil etsin diye TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen kardeşlerimizin primlerinin üçte birini devletimiz karşılıyor."