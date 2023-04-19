Bakan Kurum, Tuzla'da iş insanlarıyla iftarda buluştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devletimizin hibe desteklerinin olduğu, TOKİ Başkanlığımız eliyle yapacağımız, vatandaşlarımızın anlaşıp müracaat ederek dönüşüme girebilecekleri büyük İstanbul dönüşümüne, İstanbul'umuzu dirençli hale getirecek 1,5 milyon...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devletimizin hibe desteklerinin olduğu, TOKİ Başkanlığımız eliyle yapacağımız, vatandaşlarımızın anlaşıp müracaat ederek dönüşüme girebilecekleri büyük İstanbul dönüşümüne, İstanbul'umuzu dirençli hale getirecek 1,5 milyon konutluk dönüşüme bayramın birinci günü bismillah diyerek başlıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Tuzla Belediyesi Ay Yıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "İş İnsanları ile İftar" programında, kentsel dönüşümü esas aldıklarını ve sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe dönüşümleri sürdürdüklerini söyledi.

Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün Pendik ve Orta Dumlupınar mahallelerimize gittiğinizde bizim çalışmamızı görürsünüz, temellerimizi attık. Üsküdar'ın kalbi Çamlıca tepemizin eteklerinde Kirazlıtepe Mahallesi var. Emin olun oraya girmeye cesaret bile edemiyorlardı. Dönüştürmeyi ağızlarına bile alamıyorlardı. Ama biz gittik. Ferah Mahallesi'nde dönüşümü yapıyoruz. İlk etap konutlarımızı verdik. Şimdi orada 5 bin konutluk bir dönüşümü yürütüyoruz. Kangrene dönmüş Fikirtepe. Orada da yaklaşık 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir dönüşüm projemiz vardı. Gittik, hızlı bir şekilde Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ile dönüşüm sürecini başlattık. İlk anahtarlarımızı da iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızla milletimize verdik."

Beykoz ve Beyoğlu Okmeydanı'nda da dönüşümün hızla devam ettiğini belirten Kurum, Güngören ve Zeytinburnu'nda dönüşüm konutlarının bir kısmını teslim ettiklerini söyledi.

Kurum, Tuzla için de projeleri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar mülkiyete, imar planına ilişkin birçok problemi Tuzla'mızda çözdük. Yine 'İlk Evim, İlk İş Yerim' kampanyasında İstanbul'da 50 bin, Tuzla'da da 20 bin konutun inşaat sürecini yürütüyoruz. Orhanlı birinci etapta 381, ikinci etapta 577 konutumuzun inşallah TOKİ Başkanlığımız hızlı şekilde inşaat sürecine başlayacak ve ilk kazmayı vuracağız. Aydınlı Mahallesi'nde yeni bir uydu kentin inşasını gerçekleştirdik. İlk etapta 627, ikinci etapta da 625 konutun ihalesini yaptık ve inşaat süreçlerini başlattık. İnşallah buradaki konutlarımızı da kardeşlerimize 2024'e kadar armağan edeceğiz."

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramın birinci günü İstanbul ve tüm Türkiye'deki dönüşümle ilgili müjdeleri paylaşacağını belirterek, "Devletimizin hibe desteklerinin olduğu, TOKİ Başkanlığımız eliyle yapacağımız, vatandaşlarımızın anlaşıp müracaat ederek dönüşüme girebilecekleri büyük İstanbul dönüşümüne, İstanbul'umuzu dirençli hale getirecek 1,5 milyon konutluk dönüşüme bayramın birinci günü bismillah diyerek başlıyoruz. İlk rezerv konutlarımızın temellerini atıyor ve müjdelerimizi de vatandaşımıza veriyoruz." diye konuştu.

"İstanbul'umuza 5 yılda tam 18 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz"

İstanbul'un sorunlarını çok iyi bildiklerini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Maalesef İstanbul'umuz liyakatsizliğin pençesindedir. Özellikle de tutulmayan kentsel dönüşüm vaatleri sebebiyle tehlike, tehdit altındadır. Yerel yöneticilerin çözüm üretemediği veya olan projeleri durdurdukları, temel atmama törenleri yaptıkları bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya gelinmiş ve şehir tam anlamıyla yaşanılamaz bir hale gelmiştir. Her geçen gün İstanbul'umuzda yeşil alanlar azalmaktadır. Seçim meydanlarında 'Biz kişi başı yeşil alanı artıracağız, şöyle bahçe, böyle park yapacağız.' diyenleri bugün maalesef İstanbul'da göremiyoruz. Biz Bakanlık olarak 5 yılda tam 18 milyon metrekare İstanbul'umuza yeşil alan kazandırıyoruz. 48 millet bahçesi yapıyoruz. İnşallah en güzelini, en büyüğünü de ayın 30'unda tamamlayacağız. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni söz verdiğimiz gibi fethin 570. yıl dönümünde İstanbul'umuza armağan edeceğiz."

"Nerede Tuzla metrosu?"

"İstanbul'u sözde metro ağlarıyla öreceklerini ve trafik sorununu çözeceklerini vadettiler değil mi? Hani Tuzla metrosu yapılacaktı, nerede Tuzla metrosu?" diye soran Kurum, "Hazırladıkları kitapçıkta 2023 olarak bitiş tarihi veriyorlar ve ortada öyle bir çalışma maalesef yok. Web sitelerinde Tuzla'daki hattı 2029'da açacaklarını söylüyorlar. Allah aşkına sizlere soruyorum, acaba bu yönetim ne yaptığının farkında mı? Boş vaatlerle vatandaşlarımızı aldatmayı bırakın. Millet sizden iş, aş, hizmet istiyor. Mümkünse o hizmete, İstanbul'a odaklanın, İstanbul'un dışındaki işlere değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, yüzünü İstanbul'dan başka her yere dönenlere en güzel cevabın 14 Mayıs'ta verileceğini belirterek, "Bir kez daha Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza en yüksek desteği vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onların vadedip gerçekleştirmediği Tuzla metrosunu da biz yapacağız." dedi.

Programa, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve iş insanları katıldı.