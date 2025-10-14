Bakan Kurum, Türkiye Yüzyılı için Afetlere Dirençli Şehirler Vurgusu Yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Afetlere dirençli şehirleri, erişilebilir, sürdürülebilir ve sağlam yapılarıyla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, AK Parti Genel Merkezi'nde, Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında düzenlenen İl Ekonomi İşleri Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

NSosyal hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Konut politikamızın ana hedeflerini, deprem bölgesinde yürüttüğümüz inşa seferberliğini ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başkanlarımızla paylaştık. Afetlere dirençli şehirleri, erişilebilir, sürdürülebilir ve sağlam yapılarıyla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."