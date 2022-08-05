BAKAN KURUM: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE EN KAPSAMLI SOSYAL KONUT HAMLESİNİ BAŞLATTIK

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve vatandaşlar katıldı.

"EN GEÇ NİSAN SONU BAHÇEMİZİ BİTİRECEĞİZ"

"BUGÜN BAKTIĞINIZDA KARNENİZ KOCAMAN BİR SIFIR"

"VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK BİR HEYECAN İÇİNDE BU PROJEMİZİ BEKLİYORLAR"

Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut hamlesini de başlattıklarını belirten Kurum, "İnşallah eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize bu projemizi müjdeleyecek ve 81 ilimizde olduğu gibi İstanbul'umuza da yeni 10 binlerce konut kazandıracağız. Vatandaşlarımız büyük bir heyecan içinde bu projemizi bekliyorlar. Biz de TOKİ başkanlığımız, bakanlığımız, tüm ekibimizle birlikte gece gündüz gayret edip Silivri'mizin yine bu çerçevede emeklilerini, engelli kardeşlerimizi ve özellikle de gençlerimizi, yeni evli kardeşlerimizi bu kampanyadan en güzel şekilde faydalandıracağız" şeklinde konuştu.