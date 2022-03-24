Bakan Kurum: "(Türkiye İklim Şurası) sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor.
AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Bakan Kurum: "(Türkiye İklim Şurası) sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor.
Bakan Kurum: "(Türkiye İklim Şurası) sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir tercih değil zaruret"
AA / Kadir Yıldız - Güncel