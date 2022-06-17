Bakan Kurum: Topraklarımızın yüzde 22,5'i yüksek çölleşme riski altında

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çölleşme hassasiyet haritası ile ülkemizin çölleşmeye karşı hassas alanlarını tespit ettik. Bugün bu haritaya göre ülke topraklarımızın yüzde 22,5'i yüksek çölleşme riski altındadır" dedi.

Bakan Kurum, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Bakan Kurum, küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme, arazi bozulumu, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kuraklığın çağın en önemli sorunları arasında olduğunu anımsattı. Bakan Kurum, küresel arazi kaynakları üzerindeki baskının her zamankinden daha fazla olduğunu ve bu baskının artarak devam ettiğini belirterek, "Hızla artan tüketim seviyeleri, başta toprağımız olmak üzere diğer doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı her geçen gün artırmakta. Yaklaşık 2 milyara yakın insanın doğrudan çölleşme ve kuraklıktan etkilendiği tahmin edilmektedir. Milyarlarca insanı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen sessiz felaket çölleşmeye dikkat çekmek ve arazi tahribatı konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 1994 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 17 Haziran'ı 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' ilan etmiştir. Türkiye; sahip olduğu coğrafi konumu, topoğrafik, klimatik ve toprak özellikleri itibarıyla çölleşme ve kuraklıktan en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, iklim değişikliğinin artan etkilerini azaltma ve uyum sağlamaya yönelik 2019-2030 yıllarını kapsayan 'Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı' hazırlanarak uygulamaya geçirildiğini hatırlatarak, "1970'li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarımız yılda 500 milyon ton iken bugün yaptığımız verimli çalışmalar sonucunda bu miktarı yılda 140 milyon tona düşürmeyi başardık. 2023 yılına kadar erozyonla kaybolan toprak miktarını yılda 130 milyon tona ve altına düşürme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Çölleşme hassasiyet haritası ile ülkemizin çölleşmeye karşı hassas alanlarını tespit ettik. Bugün bu haritaya göre ülke topraklarımızın yüzde 22,5'i yüksek çölleşme riski altındadır. Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi kapsamında çölleşme ve erozyona hassas alanlarda gerçekleştirilecek her türlü faaliyetin belirlenmesi aşamasında karar vericilere yön gösterecek 'Karar Destek Sistemi'ni kurduk ve titizlikle uyguluyoruz. Bakanlık olarak 780 bin kilometrekare vatan toprağımızı, çölleşme ve kuraklığa karşı 'özümüz toprak, sözümüz korumak' prensibiyle azimle, şevkle ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel