BAKAN KURUM: TEKİRDAĞ'DA AFETZEDELERİ KAPI DIŞARI BIRAKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Biz milletimizin yaralarını sararken yeri geldi ekmeğimizi depremzede kardeşlerimizle bölüştük, yeri geldi işimizi, aşımızı, evimizi paylaştık. Ama şimdi görüyoruz ki Tekirdağ'da afetzede kardeşlerimizi kapı dışarı bırakmaya çalışıyorlar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Biz milletimizin yaralarını sararken yeri geldi ekmeğimizi depremzede kardeşlerimizle bölüştük, yeri geldi işimizi, aşımızı, evimizi paylaştık. Ama şimdi görüyoruz ki Tekirdağ'da afetzede kardeşlerimizi kapı dışarı bırakmaya çalışıyorlar. Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesin hiçbir vatandaşımızı ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına bırakmadık. Yine bırakmayacağız, onlarla birlikte 11 ilimizi yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Kendi evlerinde huzurlu bir şekilde yaşamalarına imkan sağlayacağız' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu kapsamında Şile Belediyesi sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da katıldı. Burada yaptığı konuşmadan Kurum, '14 Mayıs'ta sayın cumhurbaşkanımızın yanında aslanlar gibi duracak mıyız' diyorduk. Hamdolsun milletimiz bu desteği verdi. Yaklaşık 2 buçuk milyon oy farkla cumhurbaşkanımızın yanında oldular. Sayın cumhurbaşkanımız 21 yıldır milletimizin geleceği adına eserler üretti. Sandıktaki sonuç 'yine yapacaksa Recep Tayyip Erdoğan yapar' diyor. Bu ülke ve ülkenin geleceği için 21 yıldır yaptıklarımız, eserlerimiz ortada. Hep biz değil eserlerimizin konuşacağını söyledik. Milletimiz muhalefete de mesaj vermiştir. Muhalefetin milletimizi anlayamadığını, yalanlarla, iftiralarla olmadığını da 14 Mayıs'ta güçlü bir şekilde göstermiştir? diye konuştu.

TÜM DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bakan Kurum, 'Milletimiz afetten etkilenen 11 ilimizde sayın cumhurbaşkanımıza rekor destek vermiştir. Bu takdire şayan bir duruştur. Tüm depremzede kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz milletimizin yaralarını sararken yeri geldi ekmeğimizi depremzede kardeşlerimizle bölüştük, yeri geldi işimizi, aşımızı, evimizi paylaştık. Ama şimdi görüyoruz ki Tekirdağ'da afetzede kardeşlerimizi kapı dışarı bırakmaya çalışıyorlar. Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesin hiçbir vatandaşımızı ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına bırakmadık. Yine bırakmayacağız, onlarla birlikte 11 ilimizi yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Kendi evlerinde huzurlu bir şekilde yaşamalarına imkan sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

ŞİLE'DEN YÜZDE 60 ORANINDA OY BEKLİYORUZ

Bakan Kurum, 'İlk turu 2 buçuk milyon oy farkıyla tamamladık. Ancak bu bize yetmiyor. Şile'de yüzde 48.75 oy aldık. Şimdi aynı motivasyonla, heyecanla sayın cumhurbaşkanımıza sahip çıkmamız gerekiyor. 11 günde varımızı, yoğumuzu her şeyimizi ortaya koyarak çalışmamız lazım. Önce 28 Mayıs'a hazırlanacağız. Ardından büyük ve güçlü Türkiye yolunda hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şile'nin her zaman yanında olduk, hizmetlerimizin bitmesiyle bu bölgenin cazibe merkezi olacak. Şile'den yüzde 60 oranında oy bekliyoruz, eminim vatandaşlarımız destek olacak. 2 buçuk milyonluk oy farkı hiçbir şekilde kapanmaz psikolojisine sakın girmeyelim. Daha fazla vatandaşımızı ikna edeceğiz' dedi.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023