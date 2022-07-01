Bakan Kurum, sular altında kalan tarım arazilerini inceledi - Haberler

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Bakan Kurum, sular altında kalan tarım arazilerini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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- Bakan Kurum, sular altında kalan tarım arazilerini inceledi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağış sonrası su altında kalan tarım arazilerini incelemek için Karabük'ün Eskipazar ilçesine geldi.

- Bakan Kurum, sular altında kalan tarım arazilerini inceledi

KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağış sonrası su altında kalan tarım arazilerini incelemek için Karabük'ün Eskipazar ilçesine geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel afetinin getirdiği hasarları yerinde incelemek için ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Karabük'ün Yenice ilçesindeki ziyaretin ardından Eskipazar'da sular altında kalan tarım arazilerini inceleyen Bakan Kurum, çiftçilerle görüşerek, kayıplarının giderilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Kurum, daha sonra geçtiğimiz yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için boşaltılan İlçe Devlet Hastanesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Hisarcık Güncel Haberler

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