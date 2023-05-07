BAKAN KURUM SIRTINI SİYASİ İKBALİNİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE DAYAYANLAR KAYBEDECEK

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu. Kurum, 'Çünkü o gün geldiğinde; liyakatsizlik kaybedecek, ehliyet kazanacak. Türkiye'nin üstüne oyunlar kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak. İngiliz dergilerinin kapaklarında Hilal'imizi kıranlar kaybedecek. 'Erdoğan gitsin' diyen o Fransız gazeteleri kaybedecek. Sırtını siyasi ikbalini terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu. İstanbul bugün daha güzel diyen Kurum, Maşallah İstanbul! Maşallah 7 tepe! Maşallah Sultan Fatih'in torunları! Bugün İstanbul; her zamankinden daha güzel! Bugün İstanbul; her zamankinden daha heyecanlı! Aziz İstanbullular, bugün, bir gurur tablosunun tam içerisindeyiz. Bugün, Avrupa'nın en büyük parkındayız. Maşeri bir katılımla doldurduğunuz şu mekana bir bakın. Öte tarafta; dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivaline ev sahipliği yapan, Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya vereceğiz dediği TEKNOFEST Meydanı var TEKNOFEST. Bu eserler kimin biliyor musunuz Bu eserler yabancıların değil milletin eseridir milletin. Öncelikle depremden etkilenen 11 ilimizde afet bölgesinde 650 bin, ardından İstanbul'da 1,5 milyon yeni yuva kuracağız. Allah'ın izniyle, aziz milletimizin destekleriyle kardeşlerimizle el ele yapacağız. Bu söz, Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür dedi.

SIRTINI SİYASİ İKBALİNİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE DAYAYANLAR KAYBEDECEK

Kurum, Sayın Cumhurbaşkanım; siz milletimize emanetsiniz. Milletimiz Size Emanettir. Yavrularımız size emanettir. İstanbul, size Emanettir. Türkiye, Size Emanettir. İşte 85 milyon, artık kutlu emaneti almıştır. ve biz inanıyoruz ki emaneti kabul eden bu millet; 15 Mayıs sabahı, Türkiye Yüzyılı'nı, doğu ile batıyı buluşturan İstanbul'dan yükseltecektir. Çünkü o gün geldiğinde; liyakatsizlik kaybedecek, ehliyet kazanacak. Türkiye'nin üstüne oyunlar kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak. İngiliz dergilerinin kapaklarında 'Hilal'imizi kıranlar kaybedecek. 'Erdoğan gitsin' diyen o Fransız gazeteleri kaybedecek. Sırtını siyasi ikbalini terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek; Yasin Börü'nün annesi kazanacak. Eren Bülbül'ün annesi kazanacak. Türkiye'nin lideri, milletin lideri, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Türkiye Kazanacak. Şimdi İstanbul, Hazır mıyız Hazır mıyız 14 Mayıs'ta; bir kez daha, en güçlü sesle; 'Doğru Zaman Doğru Adam' diyecek miyiz 14 Mayıs'ta; 'Recep Tayyip Erdoğan' diyecek miyiz 14 Mayıs'ta; Cumhur ittifakı olarak İstanbul'da ve Türkiye'de sandıkları patlatacak mıyız Allah hepinizden razı olsun diyorum! Sizleri bir kez daha saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gazamız mübarek olsun, zaferimiz mübarek olsun diyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum dedi.