Bakan Kurum: Sındırgı merkezli depremde 831 bağımsız bölüm ağır hasar aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1'lik deprem sonrasında 831 bağımsız bölümün ağır hasar veya yıkık durumda olduğunu açıkladı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor ve yeniden inşa sürecine hızla başlanacağı duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1'lik depremden etkilenen illerde, 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kurum, Next Sosyal'deki hesabından, depremden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hasar tespit ekiplerinin depremden etkilenen illerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurum, toplam 129 mahallede bulunan 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini ifade etti.

Kurum, şunları kaydetti:

"675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo, 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız."

