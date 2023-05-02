Bakan Kurum, Şile Ağva Yolu ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 448 bin bağımsız bölüm başvurusuna ulaştık. Bina bazında ise toplamda 83 bine ulaştık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 448 bin bağımsız bölüm başvurusuna ulaştık. Bina bazında ise toplamda 83 bine ulaştık. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek 1,8 milyon kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Şile Ağva Yolu ve Toplu Açılış Töreni'nde, Şile Ağva Yolu, atık getirme merkezi, konut teslimi, cadde güzelleştirme ile gençlik ve kültür merkezine kadar pek çok projenin açılışı için ilçeye geldiklerini anlattı.

Kurum, Türkiye'de kentsel dönüşüme çok önem verdiklerini, İstanbul'da da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüme hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere iki rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'daki riskli 1,5 milyon yapıyı yenileyeceğiz, yavrularımızın istikbalini yenileyeceğiz. Şu anda başvuru sayısı kaça ulaştı, biliyor musunuz? Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 448 bin bağımsız bölüm başvurusuna ulaştık. Bina bazında ise toplamda 83 bine ulaştık. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek 1,8 milyon kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz."

Şile'ye müjde vermek için geldikleri kaydeden Kurum, bugün ilçenin en çok beklediği, ihtiyacı olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni hizmete aldıklarını, İller Bankası'nın desteğinde belediyeyle yapılan bu projenin Şile'nin daha temiz ve daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kurum, Ahmetli 3. Etap'ta inşaatı süren konutların olduğuna değinerek, "112 konutumuz alt ve üstyapısıyla, çevre düzenlemesiyle, sosyal donatısıyla hazır. İnşallah haziran ayı içerisinde, yani bir ay içerisinde teslim edeceğiz." dedi.

Yatırım bedeli 8 milyar olan Şile Ağva Yolu açıldı

Açılışı yapılan Şile Ağva Yolu'nun İstanbul, Ankara ve Kocaeli güzergahında trafiği rahatlatan bir yol olduğunu, Şile, Ağva ve Kandıra'yı birbirine bağladığını ifade eden Kurum, toplam yatırım bedeli 8 milyar lira olan bu projeyle birlikte Şile'nin daha da güzelleşeceğini ve güçleneceğini dile getirdi.

Kurum, projede emeği geçen Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, "İlçemizin sokakları güzelleşsin, Şile'nin güzel insanları o sokaklarda gezsin diye Yakuplu Caddesi'ndeki prestij yolunu düzenledik. Buradan gelenler, Şile'nin ne kadar güzel bir ilçe olduğuna bir kere daha şahitlik edecek. Şile'nin bütün sokaklarını güzelleştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Gençleri unutmadıklarını, kütüphaneleri ile konferans salonları olan Ağva Gençlik ve Kültür Merkezi'ni Şile'ye kazandırdıklarını vurgulayan Kurum, en önemsediği projelerden birinin Şile sahili olduğunu anlattı.

Bu sahilin tam olarak hizmet veremediğini aktaran Kurum, "Hafta sonu yüz binlerce misafirimiz, geliyor, biz misafirlere hizmet veremiyoruz' dedik. 'Esnafımız burada daha iyi şartlarda hizmet verebilir' dedik. 'TOKİ Başkanlığımızla Ayazma Kumbaba Millet Bahçesi'ni yapalım' dedik. Bugün ilk etabını açıyoruz." dedi.

Kurum, çalışmaları süren Şile bezi atölye çalışmalarının 2 ay sonra hizmete sunulacağını, ilçenin ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Şile'de 56 konutluk "örnek köy" projesine başladıklarını, Şile Hükümet Konağı'nın bu yıl içerisinde tamamlanacağını söyleyen Kurum, "Bucaklı Mahalle'mizdeki 129 konutumuz ve 1 camii inşaatımız da devam ediyor. İnşallah yıl bitmeden sizlere teslim edeceğiz. Son olarak bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Projelendirme çalışmalarımız başladı. 'Güzel bir mesire alanı yapalım, vatandaşlarımız vakit geçirsin' dedik. İnşallah Şile'mize, sizlere bir millet bahçesi daha kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin milletin sevdalısı olduğunu vurgulayan Kurum, kendilerini arayanların Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Karadeniz'de yaşanan afetlerden sonra yaptıkları hizmetlerde kendilerini bulacaklarını kaydetti.

Kurum, kendileri arayanların baretlerini takmış, çizmelerini giymiş, milletin yuvalarını yaparken kendilerini bulacaklarını ifade ederek, "Bizi arayanlar, 'Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, vatanımızı asla bölemeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız' diyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulurlar." diye konuştu.

Bir tarafta "Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye" diyen Cumhur İttifakı'nın bulunduğunu, diğer tarafta ise "Türkiye'ye dair tek bir projesi" olmayan Millet İttifakı'nın yer aldığını aktaran Kurum, Türkiye'nin milli savunma sanayisini dünyayla yarışır hale getirenlerle, İHA ve SİHA'lara dokunup, üretimi gözden geçireceklerini söyleyenlerin 14 Mayıs'ta seçime gireceğini bildirdi.

Bakan Kurum, CHP'nin 4 yıl önce yapılan seçimlerde "Martın sonu bahar olacak" dediğini, İstanbul, Ankara ve İzmir'de baharı göremediklerini belirterek, yolda kalan otobüslerle, karda kapanan yollarla, bitmeyen metro hatlarıyla yalancı baharı gördüklerini dile getirdi.

Açılış öncesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret eden Kurum, çocuklarla sohbet ederek, oyuncak dağıttı. Tesis hakkında bilgi alan Kurum, basketbol da oynadı.

Kurum, tesis ziyaretinin ardından Çamlık fide dağıtımı programına katıldı.

Açılış sonrasında Üsküdar Caddesi'ne geçen Kurum, burada esnafı ziyaret etti. Onlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Kurum, vatandaşlara dondurma ikram ederek, karanfil dağıttı.