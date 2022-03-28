Bakan Kurum: "Sıfır atık projesi Anadolu'nun engin tecrübesinden dünyaya yayılan küresel bir çevre hareketi olmuştur" - Haberler

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Bakan Kurum: "Sıfır atık projesi Anadolu'nun engin tecrübesinden dünyaya yayılan küresel bir çevre hareketi olmuştur"

AA - Hakan Dündar - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" tanıtımı töreni;

ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" tanıtımı töreni; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın katılımıyla Ostim İlkokulu'nda gerçekleştirildi. (2)

Bakan Kurum: Sıfır atık projesi Anadolu'nun engin tecrübesinden dünyaya yayılan küresel bir çevre hareketi olmuştur

Bakan Kurum: Sıfır atık projesi Anadolu'nun engin tecrübesinden dünyaya yayılan küresel bir çevre hareketi olmuştur

Bakan Kurum: Sıfır atık projesi Anadolu'nun engin tecrübesinden dünyaya yayılan küresel bir çevre hareketi olmuştur

AA / Hakan Dündar - Güncel

Lütfiye Selva Çam, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ankara, Güncel, Haberler

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