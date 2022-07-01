Bakan Kurum, selin vurduğu Karabük'te

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin etkilediği Karabük'te incelemelerde bulunup, "Vatandaşımızın bu noktada her türlü ihtiyacını giderecek adımları atıyoruz. Takip ediyoruz ve süreci üstesinden milletimizle birlikte geleceğiz. Milletimiz müsterih olsunlar" dedi.

Karabük'te selin vurduğu Yenice ilçesine giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere konuşan Bakan Kurum, acil olan tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Bu çerçevede 6 ilimizde 6 bin personel, 1770 araç ve ekipmanla gerek, arama-kurtarma çalışmaları gerekse, iş makineleriyle bu manada alınması gereken acil tedbirleri aldık. İnşallah etki alanındaki tüm köylerimizde, yine köylerimize giden altyapıların hasarlarının giderilmesi noktasındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Artvin'de yaşanan heyelan sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Bakan Kurum, "AFAD'ımız yine valiliğimiz koordinasyonunda gerekli her türlü çalışma yürütülmektedir. Tabi tüm Türkiye genelinde 6 gündür etkili bir şekilde yağan yağışlar sebebiyle toprak doymuş durumda. Dolayısıyla yağış miktarı az olsa bile heyelan ve sel riski tehlikesi nedeniyle dikkatli olmamız gereken bir süreç içerisindeyiz. Tüm Türkiye'de ekiplerimiz çalışıyor. Tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" diye konuştu.