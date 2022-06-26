Bakan Kurum, Şabanözü ilçesini ziyaret etti
AA - Alican Ocak - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ilçe ziyaretinden görüntüler Bakan Kurum'un Şabanözü Belediyesini ziyaretinden görüntüler ÇANKIRI - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden belde statüsü kazanan Orta ilçesine bağlı Dodurga'yı ziyaret...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ilçe ziyaretinden görüntüler
Bakan Kurum'un Şabanözü Belediyesini ziyaretinden görüntüler ÇANKIRI - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden belde statüsü kazanan Orta ilçesine bağlı Dodurga'yı ziyaret etmek üzere geldiği Çankırı'da ilk olarak Şabanözü ilçesini ziyaret etti.
AA / Alican Ocak - Güncel