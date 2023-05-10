Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bakan Kurum, Pendikspor Kulübünü ziyaret etti

Bakan Kurum, Pendikspor Kulübünü ziyaret etti

Güncel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TFF 1. Lig takımlarından Pendikspor'u ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TFF 1. Lig takımlarından Pendikspor'u ziyaret etti.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Pendikspor Çınardere Tesisleri'ni ziyaret ederek, oyuncular, teknik heyet ve yöneticilerle bir araya geldi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in de Bakan Kurum'a eşlik ettiği ziyarette, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, kulübün son durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Pendikspor'a Süper Lig yolunda başarı dileyen Kurum, yeni stadı, en doğru yere belediye ile birlikte yapacaklarını kaydetti.

Oyuncularla fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra teknik direktör Özköylü'nün talebi üzerine takım kaptanı Burak Öğür'ün koruduğu kaleye penaltı atışı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu İklim Değişikliği Murat Kurum Pendikspor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title