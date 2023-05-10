Bakan Kurum, Pendikspor Kulübünü ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TFF 1. Lig takımlarından Pendikspor'u ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TFF 1. Lig takımlarından Pendikspor'u ziyaret etti.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Pendikspor Çınardere Tesisleri'ni ziyaret ederek, oyuncular, teknik heyet ve yöneticilerle bir araya geldi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in de Bakan Kurum'a eşlik ettiği ziyarette, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, kulübün son durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Pendikspor'a Süper Lig yolunda başarı dileyen Kurum, yeni stadı, en doğru yere belediye ile birlikte yapacaklarını kaydetti.

Oyuncularla fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra teknik direktör Özköylü'nün talebi üzerine takım kaptanı Burak Öğür'ün koruduğu kaleye penaltı atışı gerçekleştirdi.