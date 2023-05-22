Bakan Kurum, Pendik'te Iğdırlılar Derneği ziyaretinde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hizmetleri yaparken kimsenin diline, ırkına, inancına ve meşrebine bakmadıklarını belirterek, "85 milyon vatandaşımıza aynı hizmetleri götürmeye gayret gösterdik.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hizmetleri yaparken kimsenin diline, ırkına, inancına ve meşrebine bakmadıklarını belirterek, "85 milyon vatandaşımıza aynı hizmetleri götürmeye gayret gösterdik. Bizim medeniyetimiz, ecdadımız, mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini sormaz." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, Pendik Esenyalı Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde öğle namazını kıldıktan sonra bir çay ocağını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Buradan Pendik Iğdırlılar Derneğini ziyaret eden Kurum'a, dernek yöneticileri, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ve İncesu köyünde yaşadıkları içme ve sulama suyu sıkıntısını aktardı.

Telefon hoparlöründen bölgedeki belediye başkanıyla görüşen Kurum, her iki yere de ayrı ayrı 1,5 milyon lira ödenek sağlayacaklarını ifade ederek, su sorununun kısa sürede çözüme kavuşturulması talimatını verdi.

Kurum, daha sonra buradakilere hitap ederek, "Hizmetlerimizi yaparken de kimsenin diline, ırkına, inancına, meşrebine bakmadık. 85 milyon vatandaşımıza aynı hizmetleri götürmeye gayret gösterdik. Bu anlayışla çalıştık. Bizim medeniyetimiz, ecdadımız, mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini sormaz." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki 11 ile de aynı anlayışla hizmet götürdüklerini anlatan Kurum, "Ama birileri depremzede kardeşlerimize yaptığı yardımı diline doladı. Depremzede kardeşlerimizin siyasi tercihleriyle alay ettiler. İşte Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Belediyesi, depremzede kardeşlerimizi siyasi tercihlerinden dolayı seçimden sonra dışarı bırakmak üzere." dedi.

Kurum, Iğdır'ın her alanda büyümesi, gelişmesi için 21 yılda 5 milyar 750 milyon lira yatırım yaptıklarını dile getirerek, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 550 konut yaptıklarını, 3500 konut için de hak sahipleri belirlediklerini kaydetti.

Bakan Kurum, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"28 Mayıs'ta hayallerle gerçeklerin, laflarla icraatların yarıştığı bir seçim olacak. Bir tarafta ülkesi için 21 yılda 100 yılda yapılacak işleri yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var, diğer tarafta Iğdır'a, Türkiye'ye dair hiçbir projesi olmayanlar var. 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza öyle bir destek vereceğiz ki dünyadaki tüm mazlumlar sevinecek. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. 81 ilimiz kazanacak."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023